Nu México ha iniciado formalmente operaciones como institución de banca múltiple desde este jueves 6 de agosto de 2026.

Con esto, Nu México pasa de ser una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), a un banco formalmente establecido, fortaleciendo el respaldo regulatorio y expandiendo su presencia en el sector financiero.

Beneficios para los clientes Nu en esta nueva etapa

El cambio de figura jurídica de Nu ofrece importantes beneficios para los millones de usuarios en México; a continuación, te mencionaremos lo más destacado:

Incremento en la protección de los ahorros: Gracias al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el seguro para los depósitos se eleva a 400 mil UDIs, lo que equivale a más de 3.5 millones de pesos.

Cuentas digitales de débito sin comisiones

Tarjeta de crédito sin anualidad

Compras a meses sin intereses

Rendimiento anual de las cajitas de 6.5 por ciento

Nu (Nu México)

Si bien Nu ya está establecido como un banco tradicional actualmente, no perderá su modelo completamente digital y libre de sucursales físicas.

Toda la administración de las cuentas se seguirá haciendo a través de la aplicación móvil, como ha sido desde que se integró al mercado de las tarjetas de crédito en México.

Nu ya está pensando en los futuros productos

Al hacer la transición a una institución bancaria tradicional, Nu incorporará gradualmente nuevos servicios a su portafolio.

Entre las opciones planeadas por Nu destaca la apertura de cuentas de nómina, que podrá ser percibida directamente en sus cuentas digitales, una alternativa previamente restringida.

Esto se complementará con nuevos esquemas de ahorro, más opciones de crédito y herramientas para personas y empresas, que se darán a conocer posteriormente.

Algo a mencionar es que debido al cambio de razón social de Nu en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), algunos usuarios necesitarían registrar nuevamente su cuenta para transferencias .

Aunque está actualización se habría hecho de forma automática en la mayoría de los usuarios, se recomienda revisar para que no haya problema al momento de realizar operaciones.