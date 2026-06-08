El Xbox Games Showcase 2026 vino a cerrar la semana de anuncios de videojuegos de inicios de verano como cada año, además de ser el punto de salida de la celebración de los 25 años de Xbox.

Había mucha expectativa por el Xbox Games Showcase 2026 y, en términos generales, cumplió con creces con anuncios de Halo: Campaing Evolved, Gears of War: E-Day, así como las sorpresas de Persona 6 y el regreso de Spyro.

A continuación te dejamos la transmisión completa y el resumen de todos los anuncios realizados.

Gears of War: E-Day en el Xbox Games Showcase 2026

Gears of War: E-Day en el Xbox Games Showcase 2026 se confirma como exclusivo de las consolas de Microsoft. Se lanzará el 6 de octubre de 2026

Fable en el Xbox Games Showcase 2026

Se confirmó que Fable en el Xbox Games Showcase 2026 llegará el 23 de febrero de 2027 y estará disponible simultáneamente en Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Halo: Campaign Evolved en el Xbox Games Showcase 2026

Se mostró un nuevo tráiler de Halo: Campaign Evolved en el Xbox Games Showcase 2026. Su estreno está programado para el 28 de julio.

Resonance: A Plague Tale Legacy en el Xbox Games Showcase 2026

Resonance: A Plague Tale Legacy en el Xbox Games Showcase 2026 es una nueva aventura que debutará el 27 de agosto, con disponibilidad desde el primer día en Xbox Game Pass.

Persona 4: Revival en el Xbox Games Showcase 2026

El tráiler de Persona 4: Revival en el Xbox Games Showcase 2026 confirmó que llegará el 18 de febrero de 2027 a Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC, incluyéndose también en Game Pass.

State of Decay 3 en el Xbox Games Showcase 2026

El juego de supervivencia zombie, State of Decay 3 en el Xbox Games Showcase 2026, reveló su ventana de lanzamiento para 2027 en Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Sea of Thieves: Custom Seas en el Xbox Games Showcase 2026

El popular juego de Rare tendrá una actualización con Sea of Thieves: Custom Seas en el Xbox Games Showcase 2026, que llega el 18 de junio.

Metro 2039 en el Xbox Games Showcase 2026

El nuevo shooter de la saga, Metro 2039 en el Xbox Games Showcase 2026, confirmó su estreno para febrero de 2027.

Bad Magpie en el Xbox Games Showcase 2026

Bad Magpie en el Xbox Games Showcase 2026 es un nuevo juego que se enfoca en crear caos con ayuda de una pequeña ave.

Wo Long 2: Wings of Ember en el Xbox Games Showcase 2026

Llegó Wo Long 2: Wings of Ember en el Xbox Games Showcase 2026 como la secuela del título de 2023, que llegará a inicios de 2027 a Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 y PC.

Join Us en el Xbox Games Showcase 2026

Otro juego nuevo fue Join Us en el Xbox Games Showcase 2026, título de supervivencia y acción acerca de la formación de un culto. Llegará en marzo de 2027 para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Senua en el Xbox Games Showcase 2026

La nueva entrega dentro del universo de Hellblade, Senua en el Xbox Games Showcase 2026, está programada para 2027 en Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Fallout 76: Infestations en el Xbox Games Showcase 2026

La expansión multijugador Fallout 76: Infestations en el Xbox Games Showcase 2026, introduce nuevos contenidos y mejoras para los suscriptores.

DOOM: The Dark Ages - Revelations en el Xbox Games Showcase 2026

Otra expansión anunciada fue DOOM: The Dark Ages - Revelations en el Xbox Games Showcase 2026, que llegará el 7 de julio a Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Crazy Taxi: World Tour en el Xbox Games Showcase 2026

SEGA confirmó Crazy Taxi: World Tour en el Xbox Games Showcase 2026, que llegará en algún punto de 2027.

Xbox Series X25 Edición Especial en el Xbox Games Showcase 2026

La moda trasparente regresó con Xbox Series X25 Edición Especial en el Xbox Games Showcase 2026, consola de aniversario con diseño verde traslúcido.

Age of Empires IV: Raiders of the North en el Xbox Games Showcase 2026

Una expansión más, ahora la de Age of Empires IV: Raiders of the North en el Xbox Games Showcase 2026, que estará disponible en el otoño de 2026.

Minecraft Dungeons II en el Xbox Games Showcase 2026

Minecraft Dungeons II en el Xbox Games Showcase 2026 es la secuela del popular juego de acción de la franquicia. Saldrá el 29 de septiembre de 2026 en Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 y PC.

Magician: The Devil’s Deal en el Xbox Games Showcase 2026

Si te gusta la hechicería, Magician: The Devil’s Deal en el Xbox Games Showcase 2026 se anunció para 2027 en Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Valor Mortis en el Xbox Games Showcase 2026

Siguiendo con los juegos nuevos tuvimos Valor Mortis en el Xbox Games Showcase 2026. Juego en primera persona tipo soulslike con fecha de salida para el 24 de septiembre de 2026.

The Elder Scrolls Online: Return of the Thieves en el Xbox Games Showcase 2026

Seguimos con las expansiones, ahora The Elder Scrolls Online: Return of the Thieves en el Xbox Games Showcase 2026, la cual estará centrada en los ladrones.

Microsoft Flight Simulator en el Xbox Games Showcase 2026

Esta actualización de Microsoft Flight Simulator en el Xbox Games Showcase 2026, contará con carreras aéreas y llegará el 4 de julio a Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Where Winds Meet en el Xbox Games Showcase 2026

El tráiler de Where Winds Meet en el Xbox Games Showcase 2026 anunció que su contenido “Hidden Mountain” llegará en julio de 2026.

Castlevania: Belmont’s Curse en el Xbox Games Showcase 2026

Pudimos ver un nuevo tráiler de Castlevania: Belmont’s Curse en el Xbox Games Showcase 2026. El juego estará disponible el 15 de octubre de 2026 en Xbox, PS5 y PC.

Vivarium en el Xbox Games Showcase 2026

El simulador de vida Vivarium en el Xbox Games Showcase 2026, anunció que se lanzará en 2027 para PC y consolas Xbox.

Persona 6 en el Xbox Games Showcase 2026

Una de las grandes sorpresas, Persona 6 en el Xbox Games Showcase 2026. No hay fecha de lanzamiento solo que estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass.

Spyro: A Realm Beyond en el Xbox Games Showcase 2026

Otra de las sorpresas fue Spyro: A Realm Beyond en el Xbox Games Showcase 2026, que estará disponible en la primavera de 2027 en Xbox, PS5, PC y Nintendo Switch 2.

Clockwork Revolution en el Xbox Games Showcase 2026

Clockwork Revolution en el Xbox Games Showcase 2026 es una aventura steampunk que será exclusiva de Xbox y PC, y saldrá en 2027.

Call of Duty: Modern Warfare 4 en el Xbox Games Showcase

Tuvimos un tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 4 en el Xbox Games Showcase donde se presentó el modo de extracción.