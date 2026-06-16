Usuarios de Xbox reportaron la caída de sus servidores la noche de este lunes 15 de junio; señalan que no funciona la conexión y hay problemas en el inicio de sesión.

Acorde con la página Downdetector, las fallas con los servidores de Xbox comenzaron alrededor de las 19:00 horas y continuaban hasta las 21:00 horas.

Por lo mismo, exigen en redes sociales y mediante el mensaje compartido por Xbox, que solucionen el problema que no permite conectarse a los servidores.

Xbox no funciona: reportan fallas en servidores hoy lunes 15 de junio

Las fallas en los servidores de Xbox fueron confirmadas por las redes sociales de soporte de la marca de videojuegos de Microsoft, que mencionan problemas de conexión.

Xbox reporta caída de sus servidores este lunes 15 de junio (Captura de pantalla)

En su mensaje indican que rastrearon un problema —no mencionan cuál— que afectará la capacidad de conectarse a la red de Xbox, que corresponde al problema reportado.

Añaden que están trabajando para solucionar el problema que estaría afectando el inicio de sesión, conexión a servidores y el acceso a los juegos.

De acuerdo con las imágenes compartidas por los usuarios, la falla se muestra como una falta de conexión o la pantalla de carga en Xbox Network.

Algunos usuarios han señalado que pese a las soluciones ofrecidas por Xbox en su página de soporte técnico, las fallas se han mantenido por más de una hora.

Los mensajes en redes sociales señalarían que la falla sería global y no regional, aunado a que hasta el momento Xbox México no se ha pronunciado al respecto.