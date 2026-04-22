Asha Sharma ha comenzado su gestión y de momento parece que revertirá varias de las decisiones de sus antecesores, como es el caso del precio de Xbox Game Pass en México.

Pues se anunció una reducción en el precio de Xbox Game Pass en México, aunque solo en uno de los planes que ofrece la marca en nuestro país.

Xbox Game Pass ( Xbox)

Nuevo precio de Xbox Game Pass en México

El plan de Xbox Game Pass que redujo su precio en México fue la versión Ultimate, que pasó de 449 pesos a 339 pesos al mes.

Así los precios de los planes de Xbox Game Pass en México quedan de la siguiente manera:

Essential: 169 pesos al mes

Premium: 219 pesos al mes

Ultimate: 339 pesos al mes

En PC: 249 pesos al mes

Previo a esta reducción de precio, la misma Asha Sharma declaró públicamente que Xbox Game Pass era demasiado caro y había que hacer algo al respecto.

Muchos pensaron que solo era una declaración al aire; pero ahora parece que precedía esta decisión, que de momento ha sido aplaudida por algunos fans.

Aunque otros siguen siendo cautelosos, pues a pesar del precio reducido, este sigue siendo alto.

Xbox Game Pass también hizo ajustes en su contenido

Esto no fue lo único que se anunció alrededor de Xbox Game Pass, pues también se hizo un ajuste al contenido que recibirá el plan Ultimate.

De acuerdo con el comunicado, Xbox Game Pass Ultimate ya no recibirá los juegos de Call of Duty en su estreno, siendo ahora lanzamientos tradicionales.

Todos los juegos de estreno de Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass Ultimate un año después de su lanzamiento.

Por su parte los títulos pasados de COD se mantendrán en el servicio, estando disponibles para todos los suscriptores nuevos y veteranos.

Este puede ser un movimiento arriesgado, pues muchos están en Xbox Game Pass por COD; sin embargo, también es una manera de maximizar las ventas del juego, que llevan estancadas un par de años.