México logró una victoria en el arbitraje internacional contra Cyrus y Contrarian, evitando pagar una reclamación de más de 219 millones de dólares por las deudas adquiridas por TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Desde el inicio del proceso, México sostuvo que el arbitraje de inversión no era el camino adecuado para resolver la disputa entre particulares, mucho menos para tratar temas relacionados con la controversia con TV Azteca.

“En esencia, el tribunal determinó que ni Cyrus ni Contrarian podían ser considerados inversionistas y no contaban con una inversión conforme al TLCAN, por lo que resolvió carecer de jurisdicción para resolver el caso, desestimando el arbitraje en su totalidad”. Secretaria de Economía

A esta victoria se suma que el Tribunal Arbitral ordenó a Cyrus y Contrarian pagar en favor de México una cantidad considerable por concepto de gastos y costos del arbitraje, aunque no se detalló el monto.

México logra una victoria en arbitraje contra Cyrus y Contrarian por el caso TV Azteca (Secretaria de Economia )

México logra una victoria en arbitraje contra Cyrus y Contrarian por el caso TV Azteca (Secretaria de Economia )

Cyrus y Contrarian iniciaron en 2023 el arbitraje por deudas de TV Azteca

En un comunicado, la Secretaría de Economía recordó que las empresas Cyrus y Contrarian iniciaron en 2023 un arbitraje en contra del país buscando reclamar más de 219 millones de dólares por los “perjuicios” causados por TV Azteca.

“Cyrus y Contrarian argumentaron ser inversionistas estadounidenses que, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron bonos de deuda emitidos por TV Azteca”. Secretaria de Economía

Ambas corporaciones se habían amparado ante el TLCAN y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, para reclamar la millonaria cifra.

Los fondos sostenían que, como inversionistas estadounidenses, se vieron afectados por resoluciones emitidas por autoridades judiciales de la CDMX en relación con un litigio por deudas de TV Azteca.

La controversia surgió cuando la televisora de Ricardo Salinas Pliego dejó de cubrir los pagos relacionados con bonos emitidos en los mercados internacionales.

TV Azteca inicia concurso mercantil voluntario para refinanciar sus deudas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

México ganó al demostrar que reclamo de Cyrus y Contrarian no tenía validez ante el TLCAN

Durante el proceso, la defensa de México se centró en demostrar que las reclamaciones de Cyrus y Contrarian tenían serias deficiencias que impedían al Tribunal Arbitral resolver la controversia conforme el TLCAN.

Meses después de la polémica, el 30 de julio, el Tribunal Arbitral resolvió el caso en favor de México de forma unánime, al determinar que ni Cyrus ni Contrarian podían ser considerados inversionistas.

También se determinó que no contaban con una inversión conforme al TLCAN, por lo que resolvió carecer de jurisdicción para resolver el caso, desestimando el arbitraje en su totalidad.