El cantante Luis Miguel de 56 años de edad, es la imagen de Coca-Cola en celebración de sus 100 años y ahora lanza un nuevo comercial para la compañía.

Con casi dos minutos del nuevo comercial, se pudo observar a Luis Miguel en distintos momentos en donde busca transmitir las tradiciones mexicanas finalizando con un característico grito “¡Viva México! sí señor”.

Luis Miguel es la cara de Coca-Cola por sus 100 años en un nuevo comercial

Coca-Cola y Luis Miguel hicieron una campaña para celebrar los 100 años de la compañía. Sin embargo, esta colaboración no quedó solo en imágenes, pues ya se compartió el nuevo comercial de casi dos minutos.

Bajo el argumento “nuestra fórmula es siempre juntos” es que Coca-Cola está celebrando su centenario, así como su presencia en México, un país lleno de tradición.

Además de que este nuevo comercial muestra distintos escenarios de una familia mexicana tradicional, también se puede ver a Luis Miguel en distintos momentos enalteciendo a México a la par que se escuchan parte de su canción “El Viajero”.

Finalmente, el nuevo comercial de Luis Miguel y Coca-Cola culmina con el característico dicho del cantante ¡Viva México! sí señor”, que suele dar al terminar su bloque de mariachi en conciertos en vivo y que se escucha en su disco México en la Piel.

A 11 horas de haberse publicado el nuevo comercial en Instagram tiene 348 mil me gusta y más de 12 mil comentarios.

El último comercial que Luis Miguel grabó antes del de Coca-Cola

Coca-Cola lanzó un nuevo comercial con Luis Miguel a un año de que el cantante colaborara con Tequila Don Ramón no solo en publicidad, sino también en el lanzamiento de una botella edición especial.