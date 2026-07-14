Las cosas con la fusión de Paramount y Warner Bros. están muy lejos de calmarse, pues ahora ambos estudios podría abandonar Hollywood luego de que se concrete la fusión.

Esta sería una medida de David Ellison en represalia contra de California, que presentó una demanda para evitar la unión de los dos estudios.

Paramount y Warner Bros (Paramount / Warner Bros. Discovery )

Paramount y Warner Bros. se irían de Hollywood tras fusionarse

De acuerdo con The Hollywood Reporter, David Ellison está barajando la idea de mover las operaciones de Paramount y Warner Bros. fuera de Hollywood cuando se cierre la adquisición.

No se está hablando solo de operaciones ejecutivas, sino de toda la infraestructura que compete a los dos estudios, tanto Paramount como Warner Bros.

Lo cual ha encendido las alarmas de los trabajadores de California, pues si esto sucede se podrían perder cientos de empleos relacionados al entretenimiento.

Aumentando la crisis en este sector, pues se sabe que la gran mayoría de películas ya no se producen en Hollywood debido a los altos costos, así como incentivos fiscales en otros territorios.

Además, no queda claro dónde quedarían las oficinas y productoras de ambos estudios, aunque se asume que se mantendrían dentro del territorio de Estados Unidos.

David Ellison (Skydance)

Sacar a Paramount y Warner Bros. de Hollywood es una reacción ante demanda de bloqueo

La razón de este movimiento tan drástico, sacar a Paramount y Warner Bros. de Hollywood, se debe a una demanda que 12 Estados de Estados Unidos interpusieron por la fusión.

Los 12 Estados que están demandando a Paramount son:

California

Arizona

Colorado

Connecticut

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregon

Washington

Todos estos están buscando que se bloqueé la fusión de Paramount y Warner Bros. bajo el argumento de que se crearía un monopolio, afectaría empleos y aumentaría el precio de plataformas.

Ante esto, David Ellison señaló varios puntos en que la adquisición es benéfica para la industria, además de señalar un compromiso con la producción de películas en California.

Aún así, el fiscal de California, Rob Bonta, mantuvo su alegato en contra de la fusión, por lo que ahora David Ellison amenazó con mover todas sus operaciones fuera de la entidad.