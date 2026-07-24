La tarde de este jueves 23 de julio usuarios empezaron a reportar fallas en el servicio de internet de Izzi en México.

Las quejas se centraban principalmente en intermitencias, lentitud y la caída total del servicio.

Continúan los reportes de fallas en Izzi

Tras haber transcurrido cuatro horas desde los primeros reportes, usuarios continúan manifestando inconformidad debido a que el servicio de Izzi no se ha reestablecido en su totalidad.

Entre los problemas más reportados de Izzi hasta la noche de este jueves se encuentran:

Internet de banda ancha

WiFi

Internet móvil

¿Se cayó Izzi? Usuarios reportan fallas de internet y servicio en México (Michelle Rojas)

Usuarios reportan, incluso, que empezaron a tener problemas con la red de Izzi desde las primeras horas de la mañana.

Por otra parte, hay quienes exigen una pronta respuesta por parte de la empresa para otorgar soluciones a las ya prolongadas fallas de conexión.

Sin pronunciamiento oficial de Izzi tras fallas de este 23 de julio

Pese a que las quejas en redes sociales son constantes por parte de usuarios de Izzi, la empresa de telecomunicaciones no se ha pronunciado al respecto.

Es por lo anterior que todavía se desconocen los motivos por los que el servicio presentó fallas este 23 de julio.

Las redes sociales de Izzi también se han convertido en un buzón con todo tipo de quejas por las intermitencias de hoy.