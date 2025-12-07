Las polémicas alrededor de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, así como la pelea con Paramount, continúan ahora con la inclusión de Donald Trump.

Pues contrario a lo que se ha manejado, parece que la administración de Donald Trump no supondrá ningún problema para la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, sin importar su relación con Paramount.

Netflix compra Warner Bros. (Netflix)

Netflix se reunió con Donald Trump previo la compra de Warner Bros.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Ted Sarandos, el CEO de Netflix, se reunió con Donald Trump a mediados de noviembre de este año.

Si bien Ted Sarandos no reveló todos los temas que trató con Donald Trump, uno de estos fue la posible compra en ese momento de Warner Bros. por parte de Netflix.

El CEO señala que, según su interpretación de la reunión que tuvo con el presidente de Estados Unidos, no le dio la impresión que hubiera algún problema con la mencionada adquisición.

Es decir, que los organismos reguladores, más allá de exponer su opinión al respecto del tema y ver todos los detalles, no podrían trabas extras a la compra del legendario estudio.

Contrario a lo que se mencionó en un primer momento, que simplemente se negaría la compra de manera inmediata por orden de Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Se temía un bloqueo a Netflix por parte de Donald Trump por su relación con Paramount

Los temores de Netflix, así como de otros competidores que iban por Warner Bros., es que hubiera un bloqueo inmediato por parte de Donald Trump debido a la amistad de este con los dueños de Paramount.

Se sabe que Donald Trump es amigo personal de la familia Ellison, quienes adquirieron a Paramount recientemente; de ahí que la misma compañía pensara que tenía todas las de ganar en la carrera por Warner Bros.

Sin embargo, las cosas han sido diferentes y fue Netflix la empresa que está a nada de hacerse con el catálogo de Warner Bros.

No obstante, hay que esperar a los alegatos de las comisiones reguladoras de Estados Unidos para saber si al final Netflix será la nueva dueña de Warner Bros.