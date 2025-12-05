Aunque todo indica que la compra de Warner Bros. por parte de Netflix está cerrada, Paramount sigue insistiendo en hacerse con el estudio.

A pesar de que Netflix ya anunció por medios oficiales la compra de Warner Bros., Paramount sigue preparando estrategias desesperadas para evitar que se concrete la transacción.

Paramount (Unsplash)

Paramount quiere evitar que Netflix compre Warner Bros.

De acuerdo con un reporte de CNBC, aunque Netflix y Warner Bros. ya estarían ultimando detalles, Paramount tiene un plan de emergencia y es hacer una compra hostil.

Esto es, Paramount se saltaría todo el proceso que están teniendo Netflix y Warner Bros. en este momento, para ir directamente con los inversores del estudio.

David Ellison y compañía negociarían con ellos directamente, buscando convencerlos de vender sus acciones, para así convertirse en el socio mayoritario de la empresa.

Con ello se convertiría en el dueño de facto de Warner Bros., por lo que no importarían las negociaciones con Netflix, puede rechazar la oferta sin que haya problemas legales.

Algo que muchos han interpretado como literalmente ir a sobornar a los inversores para “robarse” de último minuto el control total sobre Warner Bros.

En un intento desesperado por ganar en la contienda que, para este momento, parece perdida para Paramount.

Netflix Logo (Unsplash)

Paramount se escudaría en su mejor oferta y la regulaciones gubernamentales

Según el mismo reporte, para que las cosas salgan bien para Paramount, esta estrategia para comprar Warner Bros. usaría como argumento el tener una mejor oferta que Netflix.

Señalando Paramount que ellos ofrecen 30 dólares por acción de Warner Bros., mientras Netflix solo da 27.75 dólares por cada activo del estudio.

No solo eso, apelarían a las instancias reguladoras para que bloquearan la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, señalando problemas de monopolio.

Donde Netflix usaría la biblioteca de Warner Bros. para reforzar su dominio en el mercado de streaming, además de afectar los estrenos en cine.

Pues no hay pruebas de que en el futuro lejano se respeten los compromisos cinematográficos, como Netflix ha mencionado en sus distintos comunicados.