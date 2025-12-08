Paramount continúa en la contienda por la compra definitiva de Warner Bros. por la totalidad de la empresa, pues ofreció una nueva oferta con 20 millones de dólares más que la original de Netflix.

Paramount ofrece más de 1 mil millones de pesos por la compra de Warner Bros.

Aunque Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. y activos por 82 mil 700 millones de dólares, es decir 1 mil millones 509 mil 279 millones 970 mil 270 pesos; Paramount ha ofrecido 20 millones de dólares más (365 millones 001 mil 202 pesos) a la oferta de Netflix.

Es decir que Paramount de David Ellison ofrece, según los nuevos reportes, 108 mil 400 millones de dólares, es decir 1 mil millones 978 mil 306 millones 514 mil 840 pesos en total por la adquisición completa de Warner Bros.

Paramount just dropped a full-blown hostile bid for Warner Bros, a massive $108B all-cash offer meant to shut down Netflix’s $72.5B move.



David Ellison is skipping the board entirely and taking the fight straight to the shareholders.



With HBO Max and a century-old studio at… pic.twitter.com/6JdP9tpPKl — Digital Gal (@DigitalGalX) December 8, 2025

Cabe recordar que el anuncio de la compra de Netflix a Warner Bros., se anunció el pasado viernes 5 de diciembre con la aprobación de los consejos de ambas compañías.

Sin embargo, esta nueva oferta de Paramount se anunció a través de un comunicado dirigido directamente a los accionistas de Warner Bros., sin pasar por el consejo de administración como David Zaslav, presidente de la empresa.

“La recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad” Paramount

Además reveló que pagará en efectivo 30 dólares por acción, es decir 547 pesos, valorando Warner Bros. en 108 mil millones de dólares, incluyendo la deuda de la empresa.

El hecho de que Paramount se dirigiera directamente a los accionistas, según su comunicado, es porque el consejo de administración de Warner Bros. “está persiguiendo una propuesta inferior”, refiriéndose a la propuesta de Netflix.