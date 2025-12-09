La trama alrededor de la compra de Warner Bros. no se termina, pues el CEO de Paramount, David Ellison, le envió una carta a David Zaslav.

En esta carta, el David Ellison le deja claras sus intenciones al CEO de Warner Bros., asegurando que la suya es la mejor oferta que encontrará.

David Ellison le dice a David Zaslav que son la mejor opción para Warner Bros.

Financial Times dio a conocer que tras hacer la oferta de compra hostil, David Ellison, CEO de Paramount, le envió una carta a David Zaslav, CEO de Warner Bros.

En dicha carta, David Ellison le deja claro a David Zaslav que tiene un gran respeto y admiración hacía el CEO de Warner Bros.

Aunque sabe que de momento está en una posición compleja, el CEO de Paramount quiso dejar las cosas claras desde este momento en particular.

Además le menciona que sería un honor ser su socio, así como el dueño de los bienes icónicos que maneja el estudio de más de 100 años de edad.

Asegurando que, si tienen el privilegio de colaborar juntos, el CEO de Warner Bros. verá que los Ellison “son las personas con las que cenó”.

“David, sé que hoy estás bajo el agua, así que quería enviarte un mensaje rápido. A pesar del ruido de las últimas 24 horas, solo siento respeto y admiración por ti y por la empresa... Sería un honor para mí ser su socio y propietario de estos icónicos bienes. Si tenemos el privilegio de trabajar juntos, verá que mi padre y yo somos las personas con las que cenó.”

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

Warner Bros. analizará la nueva oferta de Paramount

Aunque el negocio parecía cerrado con Netflix, la nueva oferta de Paramount podría cambiarlo todo, pues la misma Warner Bros. mencionó que la analizará a detalle.

Es decir, a pesar de todo y que rechazaron en 5 ocasiones a Paramount, Warner Bros. le dará una nueva oportunidad a la compañía de David Ellison.

Hay que mencionar que esta oferta no pasaría por la junta directiva de Warner Bros., sino que se hizo directamente a los inversores, quienes verán si les conviene o no.

La resolución la tendremos en 10 días hábiles, es decir, alrededor del día 19 de diciembre de 2025.

No se sabe si, en caso de ser rechazados nuevamente, Paramount intentará una vez más o Warner Bros. le cerrará definitivamente la puerta.