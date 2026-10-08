Tal y como se esperaba debido a la fusión de Warner Bros. y Paramount, muy pronto veremos la unificación de HBO Max y Paramount+ en un solo servicio.

Lo que significa que los catálogos de HBO Max y Paramount+, que cuentan con la galería de Warner Bros. y Paramount, estarán disponibles en la misma plataforma.

HBO Max y Paramount+ se unirán en un solo servicio

De acuerdo con una entrevista que Deadline le hizo a David Ellison, se espera que la unión de HBO Max y Paramount+ se de “a largo plazo”.

Es decir, la idea es tener juntos los catálogos de HBO Max y Paramount+; sin embargo, eso no sucederá de momento, aunque la fusión de Warner Bros. y Paramount se haya concretado.

Paramount+ (Paramount+)

Esto es parecido a lo que pasó con HBO Max y Discovery+, que terminaron siendo un solo ente luego que se diera la anterior compra de Warner Bros.

Otra cosa que mencionó el dueño de Skydance, es que se buscará que ese cambio no afecte a los usuarios que actualmente tienen ambas plataformas.

Lo que quiere decir que ambos mercados se integrarán en uno, además que se harán ajustes a los precios para beneficiar a cada sector.

HBO Max y Paramount+ funcionarán por separado al inicio

David Ellison reveló que por un tiempo probarán cómo funcionan HBO Max y Paramount+ por separado, no importando la fusión de Warner Bros. y Paramount.

Es posible que si funcionan bien de esta manera, tardemos tiempo en ver la fusión de HBO Max y Paramount+, aunque esta se dará en algún momento.

Lo que sí se hará de manera casi inmediata será unir las tecnologías internas de ambas plataformas, para así aprovechar los beneficios y dar un mejor servicio.

Hay que señalar que de momento no se ha señalado el nombre que tendrá este nuevo servicio de streaming, aunque es posible que deseche los apelativos actuales.