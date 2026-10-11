Cartoon Network enfrenta una de las filtraciones de información interna más importantes de su historia tras estar ahora con Skydance de Paramount, pues se reveló que más de 200 GB de archivos de producción de distintas series animadas se hicieron públicos, con material que incluye:

Guiones

Imágenes

Videos

Diseños de personajes

Recursos que no estaban disponibles para el público

El incidente, denominado por usuarios de internet como el Classic CN Gigaleak, involucra producciones clásicas del estudio de Paramount y otros títulos del estudio, entre ellos:

Johnny Test Regular Show The Amazing World of Gumball The Powerpuff Girls

Cartoon Network (Warner Bros)

¿Qué material de Cartoon Network se filtró?

Entre los archivos filtrados de Cartoon Network, a tan solo 4 días de estar bajo supervisión de Skydance, destacan storyboards, animáticas, hojas de modelos, fondos y recursos fuente utilizados durante la producción de distintas series.

De acuerdo con publicaciones que reportaron el incidente de la filtración de Cartoon Network, hoy propiedad de Skydance de Paramount, también se habrían filtrado archivos FLA completos de episodios de las primeras temporadas de The Amazing World of Gumball.

El increíble mundo de Gumball (Prime Video )

En el caso de Regular Show, usuarios señalaron la existencia de una carpeta de aproximadamente 19 GB con material artístico de producción, incluidos diseños y fondos, por lo que la cantidad de información involucrada podría hacer que la revisión y documentación de los archivos tome tiempo.

Aunque parte del material de Cartoon Network corresponde a producciones antiguas, los recursos internos permiten observar etapas del proceso creativo que normalmente no llegan al público.

¿La filtración de Cartoon Network está relacionada con Skydance de Paramount?

El incidente llamó la atención por coincidir con los recientes movimientos corporativos relacionados con Warner Bros. Discovery y Paramount; sin embargo, hasta el momento, la información proporcionada no permite confirmar una relación entre la filtración de Cartoon Network y el cambio de propiedad a Skydance.

Tampoco se ha establecido públicamente el origen del acceso a los archivos ni el alcance completo del incidente, por lo que por ahora, la filtración de Cartoon Network vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de seguridad que enfrentan los archivos digitales de grandes estudios de animación, en este caso ahora de Skydance.