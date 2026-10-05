La salida de David Zaslav de Warner Bros. Discovery comienza a tomar forma tras el cierre de la fusión con Paramount y la creación del nuevo conglomerado liderado por Skydance.

Antes de concretarse la transición de poder por la compra de Paramount, David Zaslav envió un mensaje de despedida a los empleados para agradecer su trabajo durante los años que estuvo al frente de la compañía.

El gesto de David Zaslav llega en un momento decisivo para la industria del entretenimiento, marcado por una de las operaciones corporativas más relevantes del sector y por el inicio de una nueva etapa bajo otra dirección ejecutiva.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

David Zaslav agradece a los empleados de Warner Bros.

De acuerdo con Variety, David Zaslav mandó un video de tres minutos mediante la comunicación interna de Warner Bros., a todos los empleados del estudio.

En el video, David Zaslav aparece sentado en el Loft de los estudios de Warner Bros. en Burbank para expresar su gratitud por la dedicación del equipo.

En lugar de un memorando escrito, el directivo optó por un formato audiovisual para incluir un montaje de éxitos como Barbie, Dune, The House of the Dragon, Friends, Harry Potter y transmisiones de CNN.

Durante su discurso, reconoció el talento de la plantilla para transformar ideas en proyectos con impacto cultural, rememorando cada uno de los éxitos bajo su gestión.

Asimismo, afirmó que ha sido un gran honor trabajar a su lado, instándoles a sentir orgullo por la historia creada y a afrontar el futuro con valentía.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Brendan McDermid / REUTERS)

David Zaslav deja Warner Bros. por la fusión con Paramount

Su bien se dijo que David Zaslav seguiría al frente de Warner Bros. no importara lo que pasara con la fusión de Paramount, el CEO hace oficial su salida.

David Zaslav sale de Warner Bros. un día antes de que el 6 de octubre de 2026 se haga oficial la transacción mediante la cual Paramount absorbe al estudio.

A partir del próximo martes, será el mismo David Ellison e Ynon Kreiz, quienes se harán cargo de la parte ejecutiva de Warner Bros., ya como una subsidiaria de Skydance.

Zaslav no se va con las manos vacías, pues tuvo un salario de 165 millones de dólares en 2025 y recibirá una indemnización por salida de al menos 550 millones de dólares tras la fusión.