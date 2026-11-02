Paramount+ anunció el final de Criminal Minds, la serie policiaca a cargo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, encargada de estudiar el comportamiento, la psicología y las motivaciones de los criminales.

De acuerdo a lo reportado por Variety, la serie terminará tras 21 años en televisión, en la temporada 20, la cual se transmitirá en 2027.

Criminal Minds se emitió por primera vez, a lo largo de 15 temporadas en CBS, para la temporada 16 se renovó como Criminal Minds: Evolution y pasó a servicio streaming en 2022. La temporada 19 se emitió entre mayo y julio de este año.

Productora y elenco reaccionan al inevitable final de Criminal Minds

La temporada 20 de Criminal Minds: Evolution aún no tiene una fecha de estreno, pero se emitirá en 2027.

Erica Messer, la showrunner y productora ejecutiva de la serie, expresó su sentir en un comunicado.

“Es difícil poner en palabras lo que Criminal Minds ha significado para todos nosotros que hemos tenido la suerte de ser parte de este extraordinario viaje, primero en CBS durante 15 temporadas y luego en Paramount+ durante cinco”, citó. Erica Messer. Productora de Criminal Minds

Reconoció el trabajo y la lealtad del elenco, los guionistas, los directores y el equipo técnico, además del respaldo de los seguidores que han acompañado a la franquicia durante dos décadas.

Y, finalmente, se dijo emocionada por compartir la última temporada del programa cuyo suspenso lo mantuvo por años en la cima del éxito.

“Estamos deseando compartir la temporada 20 con todos y celebrar el legado de esta serie tan especial que hemos construido juntos” Erica Messer. Productora de Criminal Minds

Kirsten Vangsness, quien interpreta a Penelope Garcia, reconoció que la cancelación le provocó emociones encontradas, pero también agradeció estar en la producción durante tantos años.

Además de despedirse, expresó su agradecimiento por la oportunidad de ser parte de la investigación de asesinatos falsos.

Mientras que RJ Hatanaka, quien da vida a Tyler Green, publicó una fotografía al lado de sus compañeros.