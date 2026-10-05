Paramount anunció este lunes 5 de octubre a los que liderarán el reciente conglomerado creador, Skydance tras la fusión con Warner Bros.

“El equipo de liderazgo del CEO anclará una cultura de innovación y excelencia para construir la empresa global de medios y entretenimiento de próxima generación impulsada por la creatividad y la tecnología El nuevo equipo reúne una experiencia inigualable en la industria, una visión creativa audaz y un compromiso de usar la tecnología para elevar a los creadores y fortalecer cada parte del negocio”. Skydance

Para ello, Paramount aseguró que su equipo cuenta con una gran experiencia en entretenimiento, tecnología y operaciones comerciales, mismo que se reportará directamente con los directores ejecutivos, el presidente y CEO, David Ellison y el codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.

Asimismo, el objetivo para Skydance es impulsar la transformación y el crecimiento tras la fusión de Paramount con Warner Bros. con una “estrategia a largo plazo centrada en la gestión diaria y en la integración del negocio combinado”.

Estos son los líderes de Skydance tras la fusión de Paramount y Warner Bros.

Las directrices de Skydance tras la fusión de Paramount y Warner Bros. tendrá un equipo conocido y confianza en la industria del cine y televisión en Estados Unidos, con ello el organigrama de líderes son:

Liderazgo empresarial

David Ellison, Presidente y Director Ejecutivo

Ynon Kreiz, Codirector ejecutivo

Equipo de Liderazgo Corporativo del CEO

Andy Gordon, Presidente

Dennis Cinelli, Director Financiero

Makan Delrahim, Director Jurídico y Presidente de Asuntos Corporativos Globales

Dane Glasgow, Director de Producto

Rebecca Mall, Directora de Marketing

Melissa Zukerman, Directora de Comunicaciones

Equipo de liderazgo empresarial del CEO

Casey Bloys, copresidente y director de contenido, Skydance DTC

George Cheeks, copresidente y director de contenido, Skydance TV

Dana Goldberg, copresidenta, Skydance Motion Picture Group

Josh Greenstein, copresidente, Skydance Motion Picture Group

James Gunn, copresidente de DC Studios

JB Perrette, Copresidente y Director de Negocios, Skydance TV y Copresidente y Director de Negocios, Skydance DTC

Peter Safran, copresidente de DC Studios

Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Noticias del CEO