Paramount anunció este lunes 5 de octubre a los que liderarán el reciente conglomerado creador, Skydance tras la fusión con Warner Bros.
“El equipo de liderazgo del CEO anclará una cultura de innovación y excelencia para construir la empresa global de medios y entretenimiento de próxima generación impulsada por la creatividad y la tecnología
El nuevo equipo reúne una experiencia inigualable en la industria, una visión creativa audaz y un compromiso de usar la tecnología para elevar a los creadores y fortalecer cada parte del negocio”.Skydance
Para ello, Paramount aseguró que su equipo cuenta con una gran experiencia en entretenimiento, tecnología y operaciones comerciales, mismo que se reportará directamente con los directores ejecutivos, el presidente y CEO, David Ellison y el codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.
Asimismo, el objetivo para Skydance es impulsar la transformación y el crecimiento tras la fusión de Paramount con Warner Bros. con una “estrategia a largo plazo centrada en la gestión diaria y en la integración del negocio combinado”.
Estos son los líderes de Skydance tras la fusión de Paramount y Warner Bros.
Las directrices de Skydance tras la fusión de Paramount y Warner Bros. tendrá un equipo conocido y confianza en la industria del cine y televisión en Estados Unidos, con ello el organigrama de líderes son:
Liderazgo empresarial
- David Ellison, Presidente y Director Ejecutivo
- Ynon Kreiz, Codirector ejecutivo
Equipo de Liderazgo Corporativo del CEO
- Andy Gordon, Presidente
- Dennis Cinelli, Director Financiero
- Makan Delrahim, Director Jurídico y Presidente de Asuntos Corporativos Globales
- Dane Glasgow, Director de Producto
- Rebecca Mall, Directora de Marketing
- Melissa Zukerman, Directora de Comunicaciones
Equipo de liderazgo empresarial del CEO
- Casey Bloys, copresidente y director de contenido, Skydance DTC
- George Cheeks, copresidente y director de contenido, Skydance TV
- Dana Goldberg, copresidenta, Skydance Motion Picture Group
- Josh Greenstein, copresidente, Skydance Motion Picture Group
- James Gunn, copresidente de DC Studios
- JB Perrette, Copresidente y Director de Negocios, Skydance TV y Copresidente y Director de Negocios, Skydance DTC
- Peter Safran, copresidente de DC Studios
Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Noticias del CEO
- Mark Thompson, presidente y editor en jefe de CNN Worldwide
- Bari Weiss, editor en jefe de CBS News