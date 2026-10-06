Este 6 de octubre se ha concretado la fusión Warner Bros.-Paramount, siendo ya parte de Skydance de David Ellison; quien mandó un primer mensaje no muy alentador.

David Ellison le comunicó a los empleados de Warner Bros. y Paramount, que durante el proceso de unión a Skydance, se presentarán una serie de despidos.

Skydance (Paramount)

David Ellison anuncia despidos en Warner Bros. y Paramount ahora como parte de Skydance

De acuerdo con Variety, David Ellison envió un memorando interno en Warner Bros. y Paramount, señalando posibles despidos por la unión de los estudios a Skydance.

David Ellison mencionó que integrar dos compañías provocará que se tomen “decisiones difíciles” en términos laborales; esto en relación a los despidos.

Asimismo aseguró que Skydance manejará el proceso de despidos en Warner Bros. y Paramount de manera “reflexiva y respetuosa”, sin dar más detalles al respecto.

Analistas han apuntado que esto es de lo que se estuvo advirtiendo previo a que se aprobara la fusión de las compañías, que se daría una ola de despidos masivos.

Esto debido a las redundancias (puestos duplicados) que se provocarían debido a tener dos empresas de entretenimiento prácticamente iguales.

Supuestamente para que se aprobara la transacción, se había prometido proteger todos los empleos de ambas compañías, cosa que parece no se cumplirá del todo.

David Ellison (Skydance)

Los despidos de David Ellison y Skydance se darán en los próximos tres años en Paramount y Warner Bros.

El reporte de Variety también menciona que la intención de David Ellison es ahorrar 6 mil millones de dólares de costos anualizados durante tres años en Skydance.

Parte de esos ahorros que pretende David Ellison, vendrán de los despidos de Paramount y Warner Bros.; por lo que se espera que sucedan en esos mismos tres años.

Aunque no se habla de una cifra en concreto, el condado de Los Ángeles ha señalado que se esperan alrededor de 4500 personas despedidas en el área de cine y televisión en la ciudad.

Si bien no todas estas pérdidas de empleo procederán de Skydance, la fusión sí aportará bastante al índice de desempleo en California.