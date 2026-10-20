Skydance enfrenta otro tema legal luego de concretar la compra de Warner Bros., pues suscriptores no quieren la fusión de Paramount+ y HBO Max.

Es por ello que suscriptores de Paramount+ y HBO Max han emprendido una demanda en contra de Skydance, para prevenir que la unión de servicios se concrete.

Skydance (Paramount)

Suscriptores de Paramount+ y HBO Max no quieren que los servicios se unan como propone Skydance

De acuerdo con Deadline, un grupo de suscriptores de Paramount+ y HBO Max en Estados Unidos presentaron una demanda contra Skydance en un tribunal federal para evitar la fusión de servicios.

Estos suscriptores promovieron una medida cautelar preliminar contra Skydance, para prevenir cambios sustanciales en Paramount+ y HBO Max, incluyendo su unión.

Los demandantes argumentan que los servicios deben de mantenerse independientes, pues su unión podría traer “cambios irreversibles” en la industria y negocio de streaming.

De momento, el tribunal analiza el caso para ver cómo se procede en esta nueva demanda en contra de Skydance por todo lo que hay detrás de la compra de Warner Bros.

En caso de que la demanda avance, bien podría afectar la hoja de ruta de la compañía, la cual pretende su consolidación en el futuro inmediato.

HBO Max (Unsplash)

Skydance quiere fusionar Paramount+ y HBO Max en algún momento

La demanda en contra de Skydance viene tras declaraciones de David Ellison de fusionar Paramount+ y HBO Max en el futuro cercano.

El dueño de Skydance señala que de momento Paramount+ y HBO Max se mantendrán independientes para ver “cómo funcionan”, pero la idea es juntarlos posteriormente.

Siendo esta una fusión paulatina, pues primero se unirían las tecnologías de los servicios, antes de que se comience a compartir el catálogo de cada una de ellas.

Es posible que dicha unión se de en un plazo máximo de dos a tres años a partir de la aprobación de la compra de Warner Bros.

Habrá que ver qué procede en los próximos días, si el juez federal decide continuar con la demanda, o bien Skydance logra salir avante una vez más de este problema legal.