Tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery que ha convertido a la empresa en Skydance, se dice que el hombre más rico del mundo: Elon Musk, podría invertir hasta 10 mil millones de dólares.

La posible inversión ha sido prevista por el magnate de los medios John Malone al señalar que SpaceX podría destinar entre 8 mil millones y 10 mil millones de dólares a Skydance.

La inversión de Elon Musk en Skydance ayudaría al conglomerado de los medios de comunicación para pagar la deuda con la que carga tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery.

Skydance (Paramount)

Elon Musk invertiría en Skydance para regresar favor a Larry Ellison

Ante la perspectiva que perfila que Elon Musk invertirá hasta 10 mil millones de dólares, el experto John Malone ve este movimiento financiero para saldar deuda entre amigos, y un acuerdo de producción global para Skydance con SpaceX.

Tras recordar que Elon Musk tiene un vínculo con Larry Ellison, cofundador de la empresa Oracle y padre de David Ellison, CEO de Skydance.

Pues fue Larry Ellison quien ayudó a Elon Musk a financiar su red social, Twitter, ahora X, cuando la compró en 2022.

Mientras que las negociadas para la fusión Larry Ellison obtuvo parte del dinero para participar en la creación de Skydance con acciones de Tesla. Por lo que en estos movimientos financieros entre magnates de la industria se puede ver claro el anunció próximamente de un acuerdo.