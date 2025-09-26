El empresario Fernando Chico Pardo, reveló que la compra de Banamex se llevó a cabo en solo 6 meses.

Fernando Chico Pardo apuntó que esto ocurrió tras recibir una invitación por parte de Citigroup para conocer Banamex, la cual llegó a sus manos hace 6 meses.

Durante este periodo dijo pudo conocer el proyecto y “enamorarse de él”, señalando sentirse ilusionado y entusiasmado por formar parte de Banamex.

Fue así que finalmente solo 5 meses después, lo llevó a presentar una importante propuesta económica para comprar el 25% de acciones de Banamex, misma que le fue autorizada.

Esta acción fue calificada por Fernando Chico Pardo como un importante reto, pues Banamex regresa a manos mexicanas.

Banamex (Moises Pablo / Cuartoscuro)

Banamex será una inversión transgeneracional: Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo aseguró que la compra de Banamex hace que el proyecto sea una inversión transgeneracional, algo que perdurará como parte de su patrimonio.

Tras esto, la situación está mejor para el empresario, quien detalló buscará desarrollar a Banamex como un importante proyecto familiar .

Esto debido a que Fernando Chico Pardo externó buscará que sus hijos puedan seguir con el banco en el futuro, entendiendo la importancia que un banco representa.

Con ello, Fernando Chico Pardo reiteró que la compra del 25% de acciones de Banamex que realizó hace que el banco esté, nuevamente, en manos de un empresario mexicano.