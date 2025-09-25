En conferencia de prensa, el empresario mexicano de 73 años de edad, Fernando Chico Pardo hizo oficial la adquisición de una inversión del 25% de acciones de Banamex.

Asimismo, Fernando Chico Pardo expresó que también ha decido no comprar más acciones de Banamex tras reciente inversión.

“Yo compre el 25% y sume a otros accionistas, como se dijo son 2 inversiones separadas, lo mío como les comentaba es el 25%, no anticipó incrementar esa porción”. Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo aseguró que regresar a Banamex a manos mexicanas es un reto que le entusiasma

Tras hacer oficial la compra del 25% de acciones de Banamex por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo se dijo entusiasmado de tomar el reto.

Luego de que Fernando Chico Pardo asegurará que regresar a Banamex a manos mexicanas es un reto bastante grande.

Reto del cual Fernando Chico Pardo ya habló con la presidente de México de 63 años de edad, Claudia Sheinbaum.

“Le dije a la presidente que es un reto muy grande, pero es un reto de volver a Banamex a manos mexicanas, se dice muy rapiditio, no es un reto menor, es un reto grande, el dicho me entusiasma, mucho, hay muchísimo que hacer”. Fernando Chico Pardo

Asimismo, Fernando Chico Pardo agradeció el apoyo de Claudia Sheinbaum y las autoridades para lograr la compra del 25% de acciones de Banamex, pues “ es un precedente para nuestro país”.

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum” , señaló el empresario Fernando Chico Pardo señaló sobre la compra de Banamex.

Resaltando que durante toda su vida invertir en México para Fernando Chico Pardo ha sido el camino del éxito.

Y por lo que Fernando Chico Pardo invitó a todos a invertir en el país, pues no sólo ha sido la mejor opción para el empresario.

Pues la gente de México es la que hace grande al país, con ello, Fernando Chico Pardo se comprometió a convertir a Banamex en un referente.

Referente en el que Fernando Chico Pardo apuntó que centro será la propia gente en vista de un crecimiento, tras su inversión accionaria en Banamex.