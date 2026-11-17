Durante su viaje a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, con el propósito principal de incrementar la presencia de productos mexicanos en el mercado del gigante asiático.

La mandataria confirmó que durante la APEC 2026 buscará estrechar la cooperación científica y tecnológica aprovechando el avanzado desarrollo de esa nación en dichos ámbitos, además de fomentar lazos culturales y otras áreas de interés mutuo.

“Vamos a hablar de varios temas. Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo. Y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China. La colaboración científica, tecnológica, cultural, en diferentes ámbitos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no ha detallado qué productos específicos encabezará esta estrategia, aunque aclaró que México no pretende negociar un tratado de libre comercio con China.

Claudia Sheinbaum busca promover el ingreso de una mayor cantidad de productos mexicanos al mercado chino

La búsqueda de la presidenta Claudia Sheinbaum para que más productos mexicanos ingresen al mercado chino se enmarca en su participación en la cumbre de la APEC 2026 en Shenzhen.

La Presidenta @Claudiashein siempre tan amable, siempre tan atenta, se acerca para darnos unas declaraciones sobre su llegada a Shenzhen, su expectativa, las reuniones bilaterales que tendrá, el mensaje para los mexicanos pic.twitter.com/oOkvaawjl2 — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) November 16, 2026

En su reunión bilateral con el mandatario Xi Jinping, Sheinbaum planteó como su objetivo económico prioritario ampliar la comercialización y lograr que una mayor cantidad de productos mexicanos ingresen al mercado de China.

Busca establecer esquemas de coordinación para aprovechar las áreas en las que China tiene un alto grado de desarrollo tecnológico.

“Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La apertura comercial está vinculada al interés de México por coordinar esfuerzos en transferencia tecnológica e innovación, abarcando sectores estratégicos como energías renovables, medioambiente, economía circular y hospitales inteligentes.

La reunión de Claudia Sheinbaum y Xi Jinping se realizará con la presencia de integrantes de ambos gabinetes para abordar la relación bilateral en un marco diplomático formal, previo a las conversaciones comerciales detalladas que sostendrá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Claudia Sheinbaum aprovechará su viaje a China para promover el Plan México

Claudia Sheinbaum inició sus actividades reuniéndose con mexicanas y mexicanos residentes en China para fortalecer sus lazos con el país y aprovechar sus conocimientos para el desarrollo nacional.

“Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá (...) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante el acto entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes.

Claudia Sheinbaum aprovechará la APEC 2026 para promover el Plan México, una estrategia de desarrollo orientada a atraer inversión extranjera situando el bienestar de las personas en el centro de la economía.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Andrea Murcia Monsivais)

Claudia Sheinbaum sostendrá diálogos con los representantes de Canadá y Singapur.

Se entrevistará con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la reciente incorporación del embajador Jesús Seade al directorio ejecutivo de dicho organismo.

Aunque no se programó una reunión bilateral formal con Donald Trump en APEC, la mandataria anticipó la posibilidad de un saludo informal, proyectando un encuentro posterior en la reunión del G20 en Mar-a-Lago.