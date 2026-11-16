Durante su viaje a la Cumbre APEC 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes de la comunidad mexicana en China y visitó el restaurante Tequila Coyote’s, ubicado en Shenzhen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó su estancia en territorio chino para convivir con mexicanos que radican en ese país, en el marco de su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de un video compartido en redes sociales, la mandataria mostró parte de su encuentro desde el restaurante Tequila Coyote’s, ubicado en la zona de Sea World, en el distrito de Shekou, Shenzhen.

El establecimiento fue fundado y es dirigido por el empresario mexicano Ernesto “Neto” Treviño, quien recibió a la presidenta junto con otros integrantes de la comunidad mexicana.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum en el restaurante Tequila Coyote’s de China?

En la videograbación compartida por Claudia Sheinbaum se observa cómo la presidenta convivió con integrantes de la comunidad mexicana en China, a quienes saludó y con quienes conversó y compartió alimentos.

Durante su visita, también recorrió las instalaciones del restaurante, donde se preparan platillos inspirados en la gastronomía mexicana, adaptados a los ingredientes disponibles en el continente asiático.

Además de ofrecer comida mexicana, Tequila Coyote’s funciona como punto de encuentro para empresarios y otros integrantes de la comunidad mexicana que viven en Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos de China.

¿Qué sirven en el restaurante Tequila Coyote’s de China que visitó Claudia Sheinbaum?

El restaurante Tequila Coyote’s ofrece una propuesta gastronómica que combina recetas tradicionales mexicanas con ingredientes locales. Entre sus particularidades destaca el uso de tortillas elaboradas con maíz de Beijing.

Entre los platillos que se pueden encontrar en su menú están:

Carnitas

Pozole

Sopes de cochinita

Tacos gobernador

Chilaquiles verdes

Cortes de carne

Aguachile

Pan tradicional de temporada

El establecimiento cuenta con una calificación aproximada de 4.6 de 5 estrellas en plataformas de viajes y también ha recibido la visita de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México.

De esta manera, Tequila Coyote’s se ha convertido en un espacio de encuentro para mexicanos en Shenzhen, donde pueden encontrar parte de la gastronomía y las tradiciones de su país mientras viven en China.