La llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Shenzhen, China, llamó la atención en redes sociales luego de que se viralizaran las imágenes de su recepción oficial.

Más allá del protocolo diplomático, usuarios destacaron la presencia de una mujer uniformada que formaba parte del dispositivo de seguridad asignado a la mandataria mexicana.

Se trata de Yan Yuexia —aunque algunos reportes también la identifican como “Xu Jin”—, quien ha sido señalada en publicaciones internacionales como una de las primeras mujeres en desempeñarse como escolta de alto nivel en China.

Originaria de Luoyang, en la provincia de Henan, su presencia, porte y trayectoria operativa despertaron el interés de medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

¿Quién es Yan Yuexia, la escolta china que resguardó a Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con reportes de medios, Yan Yuexia cuenta con una amplia trayectoria en labores de protección de jefes de Estado e invitados extranjeros de alto perfil que visitan China.

Su participación en operativos de seguridad de alta exigencia le habría valido el reconocimiento de diversos líderes políticos internacionales.

Durante la recepción oficial de Claudia Sheinbaum en territorio chino como parte de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC China 2026), la agente formó parte del dispositivo de seguridad que acompañó a la presidenta.

La mandataria mexicana fue recibida por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong.

La aparición de Yan Yuexia reavivó el interés en los cuerpos femeninos de élite encargados de la protección de autoridades y representantes diplomáticos en Asia.

La agenda de Claudia Sheinbaum en China por la Cumbre APEC 2026 para el 17 de noviembre

La visita oficial de Claudia Sheinbaum a Shenzhen responde a su participación en la 33ª reunión de APEC 2026.

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta de México cumplirá una jornada de trabajo enfocada en la atracción de inversiones y la promoción del Plan México.

Entre las principales actividades de Sheinbaum destacan una intervención magistral ante más de mil empresarios del Consejo Asesor de Negocios de APEC, así como reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Estos encuentros están previstos para la madrugada de este martes 17 de noviembre, de acuerdo con el horario del centro de México.