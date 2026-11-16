La Liga Femenil BBVA ya tiene a las cuatro escuadras semifinalistas con los cruces América vs Pumas y Rayadas vs Chivas.

América vs Pumas

Rayadas vs Chivas

América Femenil fue la escuadra más contundente en cuartos de final (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga Femenil BBVA?

Aunque la Liga Femenil ya tiene definidos sus cruces de semifinales, los partidos se jugarán hasta el mes de diciembre.

El motivo por el tiempo que tendrán que esperar América, Pumas, Rayadas y Chivas para buscar clasificar a la final, es que habrá Fecha FIFA del 16 de noviembre al 6 de diciembre.

De acuerdo al calendario de la competición del Apertura 2026, los juegos de ida de las semifinales de la Liga Femenil serán los días 9 y 10 de diciembre; mientras que la vuelta se realizará los días 12 y 13 de diciembre.

Los partidos de semifinales del Apertura 2026 (@LigaBBVAFemenil)

¿Cómo clasificaron las escuadras a las semifinales de la Liga Femenil?

América no tuvo problemas para eliminar a Toluca con un contundente marcador global de 6-0 en los cuartos de final de la Liga Femenil.

Rayadas sufrió un poco más para avanzar, pero terminó superando con global de 4-2 al Pachuca femenil.

La gran sorpresa en los cuartos de final fue protagonizada por Pumas Femenil, que goleó 5-0 a Tigres para redondear su pase a las semifinales con global de 6-3.

El único equipo que no derrotó a sui rival en el marcador fue Chivas Femenil, que pasó a semifinales gracias a su mejor posición en el torneo, luego de empatar 1-1.