La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reveló cuál será la agenda de actividades de la presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo en la APEC 2026 en China.

“Intensa la labor e importancia de estas reuniones” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 16 de noviembre de 2026, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las reuniones que tendrá la presidenta de México por APEC 2026:

Intervención magistral en APEC 2026 con empresarios a las 12:00 horas (tiempo de China) y 22:00 horas (tiempo de México)

Reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping a las 16:00 horas (tiempo de China) y 02:00 horas (tiempo de México)

Reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney a 18:00 horas (tiempo de China) y 04:00 horas (tiempo de México)

Claudia Sheinbaum no se conectó a la mañanera del 16 de noviembre desde la APEC 2026

Aunque se esperaba la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo durante esta conferencia mañanera del lunes 16 de noviembre, no ocurrió así.

Así lo informó, Rosa Icela Rodríguez, quién aseguró que la presidenta de México ha mantenido una intensa agenda en su visita a China en la APEC 2026.

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum, arribó a China el domingo 15 de noviembre en el horario nocturno de México, por lo que el horario de diferencia entre ambos países es al menos de 14 horas.

Claudia Sheinbaum manda saludos desde el restaurante Tequila Coyote’s

Sin embargo durante el primer día de la presidenta Sheinbaum en China, aprovechó para realizar una vista al conocido restaurante Tequila Coyote’s, ubicado en Shenzhen y propiedad del mexicano Ernesto “Neto” Treviño.

En su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió junto con otros integrantes de la comunidad mexicana con quienes convivió directamente, compartió comida tradicional de México, y tuvo conversaciones sobre lo que viven en China.