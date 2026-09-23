La presidenta Claudia Sheinbaum compartió las razones por las que no acudió a la asamblea de la ONU.

“Hay momentos y momentos donde uno decide si ir o no ir, consideré que este no era un momento de asistir a la asamblea” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que, aunque no participó en la asamblea de la ONU, sí lo hará en la APEC 2026 que se llevará a cabo en noviembre próximo para recibir “la estafeta” rumbo al 2028.

Sheinbaum no fue a la ONU porque “no era el momento”

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió no asistir a la asamblea de la ONU de este año porque “no era el momento”.

Sin embargo, México está representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien tendrá su participación el próximo viernes 25 de septiembre.

Claudia Sheinbaum destacó que se trató de un momento de decisión sobre su participación y determinó que no era el momento; además, recordó que el año anterior tampoco participó.

Por otra parte, resaltó que la participación de Roberto Velasco en la ONU hasta el momento ha sido en una mesa de debate alterna sobre la población LGBT.

Sheinbaum confirma que sí asistirá a la APEC 2026

Por otra parte, Claudia Sheinbaum confirmó que sí asistirá a la APEC 2026 que se llevará a cabo en China el 18 y 19 de noviembre.

De acuerdo con la presidenta, sí acudirá a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realizará en la ciudad de Shenzhen ya que México recibirá la estafeta para realizar la siguiente reunión en 2028.