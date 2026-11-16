Sergio Rodríguez, titular de la Dirección General de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez descartó que un pterodáctilo fuera el animal que se vio volando en la ciudad del Estado de Chihuahua.

Tras calificar videos donde supuestamente se ve a un pterodáctilo volando en Ciudad Juárez como “contenido de entretenimiento digital”, pidiendo a la población no compartir información falsa.

Asimismo, el titular de Protección Civil de Ciudad Juárez dijo que de hallarse un animal prehistórico en como el pterodáctilo ya se tendría la intervención de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), e incluso de expertos extranjeros.

Por su parte, especialistas señalan que probablemente se trate de un ave local, como una garza azul o morena; y debido a la ilusión óptica, se crea que es un pterodáctilo, pues recordaron que esta ave prehistórica así como los dinosaurios se extinguió ya hace 66 millones de años.

El reciente revuelo por un supuesto pterodáctilo en Chihuahua.



Aunque el investigador Jaime Maussan difundió las grabaciones planteando la posibilidad de un reptil prehistórico o una anomalía dimensional, especialistas señalan que probablemente se trata de un ave local, como una… — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) November 15, 2026

Jaime Maussan reta a que se investigue pterodáctilo en Ciudad Juárez tras respuesta de Protección Civil

Ante la respuesta de Protección Civil por videos de pterodáctilo en Ciudad Juárez, el experto en fenómenos ovni, Jaime Maussan reto a que se investigue el caso.

Luego de que Jaime Maussan apuntó que Ciudad Juárez podría tener un portal dimensional y por esta causa haber tenido los avistamientos del pterodáctilo.

Pues los rumores de pterodáctilo en Ciudad Juárez se han hecho más fuertes, tras ser varios videos donde se vio la supuesta ave prehistoria.

El primer supuesto avistamiento de pterodáctilo en Ciudad Juárez quedó grabado por cámaras de seguridad y de vigilancia en sectores como Anapra y el Valle de Juárez, mientras que otro video se ve a la ave en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González.