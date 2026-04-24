Prepárate para la Venta Nocturna de Liverpool 2026; este es el calendario de fechas.

Liverpool a lo largo del año tiene cuatro Ventas Nocturnas en donde ofrece promociones exclusivas y descuentos en diversos departamentos para todos sus clientes.

Calendario de fechas de la Venta Nocturna de Liverpool 2026

El calendario de fechas de la Venta Nocturna de Liverpool 2026 es el siguiente:

Venta Nocturna de Liverpool para Mamás: 24 al 26 de abril 2026 Venta Nocturna de Liverpool para Papás: 12 al 14 de junio 2026 (fecha por confirmar) Venta Nocturna de Aniversario Liverpool: 2 al 4 de octubre 2026 (fecha por confirmar) Venta Nocturna Liverpool de Navidad: 4 al 6 de diciembre 2026 (fecha por confirmar)

Durante las cuatro Ventas Nocturnas 2026, los clientes podrán comprar en tiendas físicas, sitio web y la app Liverpool Pocket.

El horario de las tiendas Liverpool para sus Ventas Nocturnas es de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Venta Nocturna Liverpool 2026 (Liverpool / Facebook)

Los departamentos participantes en la Venta Nocturna de Liverpool 2026 serán:

Electrónica

Línea blanca

Mujer

Hombre

Zapatos

Deportes

Muebles

Hogar

Videojuegos

Juguetes

Belleza

Niñas y Niños

Como ya es costumbre, la Venta Nocturna de Liverpool 2026 ofrecerá los siguientes beneficios:

Envío gratis a todo el país

Click & Collect para compras en línea, recoge en tienda o desde tu auto

Garantía Liverpool para devoluciones sin condiciones

Descuento del 5% al usar el POCKETMENOS5 en la primera compra desde la app Liverpool Pocket

Descuento del 10% en la primera compra al tramitar la tarjeta Liverpool