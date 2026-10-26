Leticia Ramírez informó el calendario de pagos de los Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, con depósitos organizados por la primera letra del apellido.

La dispersión de recursos comenzará el martes 3 de noviembre y continuará hasta el viernes 27, con fechas asignadas según la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

Los beneficiarios recibirán diferentes montos de acuerdo con el programa social correspondiente, mediante depósitos directos en sus tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni gestores externos.

¿Cuándo depositan los Programas para el Bienestar en noviembre?

El calendario establece que los primeros depósitos serán el martes 3 de noviembre para beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra A, según lo anunciado.

El miércoles 4 corresponderá a la letra B, mientras que los beneficiarios con apellidos iniciados en C recibirán su depósito el jueves 5 o viernes 6.

La dispersión continuará durante noviembre conforme avance el calendario alfabético, hasta llegar al viernes 27, fecha correspondiente a las letras W, X, Y y Z.

Calendario de pagos del Bienestar noviembre-diciembre 2026 (Captura de video)

La Pensión para Adultos Mayores contempla un pago de $6,400 para el bimestre noviembre-diciembre, de acuerdo con lo informado durante la presentación oficial del calendario.

La Pensión Mujeres Bienestar entregará $3,100 a mexicanas de 60 a 64 años, mientras la Pensión para Personas con Discapacidad contempla $3,300 durante este bimestre.

El Programa de Madres Trabajadoras otorgará $1,650 durante este bimestre, en tanto Sembrando Vida contempla un monto de $6,450 para sus beneficiarios durante este periodo.

Leticia Ramírez explicó que los recursos permanecerán disponibles en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario retirarlos el mismo día del depósito.