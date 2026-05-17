Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó postergar hasta por ocho años el pago de alrededor del 67% de la deuda que mantiene con proveedores y contratistas, por lo que parte de sus compromisos financieros podrían liquidarse hasta 2033.

Al cierre de marzo de 2026, la deuda acumulada de la petrolera con proveedores ascendió a 375 mil millones de pesos.

La reestructuración financiera fue revelada en el informe de la Cuenta Pública 2025 enviado a la Cámara de Diputados, previo a la salida de Víctor Rodríguez Padilla como director de Pemex.

Estados Unidos acusa a Pemex de adeudar 2.5 mil millones de dólares a empresas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Pemex enfrenta problemas financieros pese a promesas de pago

Aunque Pemex había prometido liquidar los adeudos heredados desde el sexenio pasado, analistas consultados por El Universal señalan que la empresa continúa enfrentando severas dificultades financieras.

Entre los principales factores que afectan sus finanzas destacan:

Falta de flujo de efectivo

Robo de combustible

Paros operativos por incendios y derrames

Alto nivel de compromisos presupuestales

Especialistas advirtieron que aplazar los pagos podría enviar una señal negativa a la iniciativa privada y disminuir la certeza jurídica de Pemex frente a otros mercados internacionales considerados más atractivos para la inversión.

Banobras y el gobierno federal respaldan a Pemex

La deuda con proveedores también ha sido atendida mediante apoyos del gobierno federal y financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Desde agosto de 2025, Banobras ha respaldado a Pemex con recursos por hasta 13 mil millones de dólares.

Además, entre 2019 y 2025, la petrolera recibió aproximadamente 69 mil 800 millones de dólares en apoyos gubernamentales.

Pese a ello, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) modificó recientemente la perspectiva crediticia de Pemex de “estable” a “negativa”.

La agencia mantuvo su perfil crediticio individual en “ccc+”, al considerar que la empresa mantiene una estructura de capital insostenible, baja liquidez y un elevado nivel de endeudamiento.

Pemex reduce su deuda a 79 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Antes de dejar el cargo, Víctor Rodríguez Padilla aseguró que durante su administración la deuda financiera de Pemex se redujo a 75 mil millones de dólares y los pasivos con proveedores bajaron a 20 mil millones de dólares.

Asimismo, afirmó que los pagos a proveedores comenzaron a regularizarse y que las perspectivas crediticias de la petrolera mejoraron por primera vez en más de una década.