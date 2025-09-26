A través de una carta firmada por el CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre, se dio a conocer la denuncia que hace esta cadena en contra de Google y YouTube TV.

Esto debido a la intención de Google y YouTube TV de sacar la señal de Univisión del paquete básico del servicio el 30 de septiembre, obligando a los espectadores a pagar un “impuesto hispano”.

Univisión señala que Google y YouTube TV obligarán a pagar más por mantenerse informado

En la carta, Daniel Alegre menciona que el cambio que proponen Google y YouTube TV para la señal de Univisón, es un acto de discriminación, pues obligarán a la audiencia a pagar más para mantenerse informada.

Pues Google y YouTube TV no permitirán que se acceda a la señala de Univisión en “los momentos que más importan”, señalando un problema principalmente con la comunidad hispana.

Pues es en Univision donde los hispanos se reúnen para informarse de cosas como emergencias o actos políticos, en referencia a las próximas elecciones en diversos estados de Estados Unidos.

Señalando que con esto se da a entender que que los hispanos son personas de segunda clase, pues se les quiere silenciar con el mencionado “impuesto hispano”.

“Esto reduciría la disponibilidad de nuestra programación para sus clientes y les cobraría más por acceder a Univision en los momentos que más importan. Univision es a donde recurren los hispanos para prepararse para situaciones complejas e informarse sobre emergencias como tormentas o cuando quieren participar en nuestra democracia” Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision

¿Qué es el impuesto hispano que Google y YouTube TV le quieren imponer a Univisión?

El “impuesto hispano” del que habla Daniel Alegre refiere a la migración de la señal de Univisión del paquete básico de YouTube TV, al paquete en español que es más caro.

El paquete básico de YouTube TV, donde se encuentra Univisión actualmente, tiene un precio de 83 dólares al mes, unos 1500 pesos ; el paquete en español cuesta 15 dólares extra (277 pesos), lo cual nos da 98 dólares (1800 pesos) .

Esto es un aumento del 18% para todos aquellos que quieran ver Univisión a través de YouTube TV; este es el mencionado “impuesto hispano” del que habla Daniel Alegre.

El CEO de TelevisaUnivision exhortó a Google a hacer lo correcto y no migrar la señal el 30 de septiembre como se tiene planeado.

De momento ni Google ni YouTube TV han hecho una declaración al respecto.