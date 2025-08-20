Pese a ser la sensación del momento, se ha lanzado una advertencia contra labubus piratas, por lo que tendrás que tener cuidado.

Ya que todo indica que los Chafubus, los labubus piratas son tóxicos y podrían traerte riesgos; esto es lo que se dice.

Advierten que Chafubus, los labubus piratas son tóxicos

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en el Reino Unido ha lanzado una advertencia sobre los populares muñecos labubus, pero en su versión pirata llamados Chafubus al asegurar que estos son tóxicos.

Luego de que las autoridades inglesas detectaron que los Chafubus, los labubus piratas se deshacen fácilmente por sus componentes de baja calidad y que hacen que sean tóxicos para los consumidores.

Ya que estos productos piratas no pasan el control de calidad, por lo que no se sabe realmente de qué están hechos, lo que hace que las probabilidades de contener plomo o alguna otra sustancia tóxica sean altas.

Con ello, los Chafubus, los labubus piratas, también representan un alto riesgo de asfixia para los niños ante sus componentes que se deshacen, así como se detectó que los ojos, manos y pues pueden desprenderse con gran facilidad.

Ante esto, las autoridades inglesas precisaron que se confiscaron aproximadamente 2 mil de estos muñecos Chafubus , los labubus piratas en varias regiones del Reino Unido.

Labubu (pinterest)

¿Cómo identificar los Chafubus de productos originales? Así podrás evitar comprar labubus piratas

Ante la advertencia contra labubus piratas, sin duda identificar los Chafubus de productos originales es importante.

Por lo que la manera más efectiva de evitar comprar labubus piratas es comprar en establecimientos oficiales.

Asimismo, entre las recomendaciones para identificar los Chafubus y evitar comprar labubus piratas deberás cuidar estos detalles:

Empaque de buena calidad

Empaques con logo de Pop Mart y The Monsters

Código QR y sticker de autenticidad

Tener en cuenta que los labubus originales tienen 9 dientes en forma triangular

Número de serie

Así que ya sabes, si quieres tener un Labubu original y evitarte riesgos de que te den un Chafubus deberás checar estos detalles antes de comprar, para no caer en lo pirata y sobretodo en el riesgo de los productos tóxicos.