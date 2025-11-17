Se dio a conocer que el universo de Labubu crecería con una película de Sony.

Los Labubu llegarían a la pantalla grande con una cinta para emoción de todos sus fans.

Confirman que Sony prepara una película de los Labubu

Sony Pictures, a través de su división de animación, adquirió los derechos cinematográficos de los Labubu para hacer una película.

El acuerdo para producir un proyecto inspirados en los muñecos de colección de Pop Mart se dio esta semana.

Labubu (Pop Mart MX )

Los Labubu comenzaron a popularizarse mediante la estrategia de venta de caja sorpresa.

Además, las figuras también se han consolidado en el mercado gracias a que celebridades como Lisa de Blackpink los han usado como accesorios.

Ante tal popularidad, Sony apostaría por lanzar una película de Labubu expandiendo su universo ahora hacia el mundo del cine.

La intención de Sony Pictures sería replicar el éxito que ha tenido con algunos de sus más recientes proyectos como KPop Demon Hunters.

Ya desde junio pasado se reportó que había planes de lanzar una película de Labubu y también un serie de animación que contaría con un primer guion listo.

Labubu (Pinterest)

Fecha de estreno de la película de los Labubu

De momento, no hay una fecha confirmada de estreno de la película de los Labubu. El proyecto está una fase de preproducción.

Por ello, todavía se desconoce cuál será la trama que seguirá la historia, aunque todo apunta a que conoceríamos a los personajes.

Zimomo y otros miembros de los Labubu podrían ser parte fundamental de la cinta.

De igual manera, habrá que esperar a ver si se revela el elenco de la versión cinematográfica de los Labubu.