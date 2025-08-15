Recientemente se ha difundido la teoría de los Labubu son diabólicos; aún así sorprende un poco el video de un sacerdote bautizando a uno de estos muñecos.

En el video este sacerdote bendice al Labubu, incluso lo podemos escuchar haciendo una especie de exorcismo/bautizo al juguete.

Um padre abençoando um labubu. Esse é o post pic.twitter.com/Xp3POLmV8s — Fabio Conti (@fabiocontij) August 9, 2025

¿Cómo es el video del sacerdote bautizando al Labubu?

El video dura apenas unos segundos; pero se puede ver perfectamente al sacerdote bautizando al Labubu en la iglesia junto al agua bendita.

Además en el video se escucha cómo el sacerdote le da la bendición al Labubu, para posteriormente echarle agua bendita y dar por concluido el ritual.

También se puede escuchar que todo lo dice en español, lo que hace pensar que esto sucedió en México o algún otro país de habla hispana.

Algo que a muchas personas les parece una exageración, pues no creen necesario que un juguete necesite ser bautizado como tal.

Aún así algunas personas están recurriendo a este tipo de prácticas, pues no quiere preocuparse de que su coleccionable tenga algún tipo de maldición o esté poseído.

Labubu siendo bautizado (Tomada de video)

¿Por qué la gente está bautizando los Labubu?

Aunque el video te parezca exagerado, mucha gente está bautizando o tirando sus Labubu, luego de que se mencionara que se tratan de figuras diabólicas o satánicas.

A través de redes sociales, se han difundido videos donde se menciona que los Labubu están relacionados con el demonio Pazuzu, siendo una representación velada del mismo.

Además su nombre sería un anagrama de “Labbu”, que en arcadio significaba “bestia” o “dragón”, estando emparentado con el mencionado Pazuzu.

Incluso hay gente que menciona que tiró todos sus Labubu luego que estos les provocaran pesadillas, además de llevarlos a hacer una limpia espiritual.

No obstante, la gente de POP Mart menciona que todo esto es falso, los Labubu en realidad están basados en los personajes creados por el autor chino, Kasing Lung.

Muchos señalan que esto les recuerda a momentos del pasado donde se decía que Los Pitufos, así como los Pokémon, eran satánicos, algo que nunca se demostró.

Relacionan Labubus con Pazuzu (captura de pantalla)

Con información de X.