La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) respaldó la protesta de controladores aéreos afiliados al SINACTA, anunciada el martes 19 de mayo de 2026.

“ASPA de México expresa su solidaridad con las y los controladores de tránsito aéreo del SINACTA en su legítimo derecho de buscar mejores condiciones laborales a través del emplazamiento a huelga” ASPA

En un comunicado, la ASPA respaldó que los controladores aéreos cuenten con condiciones dignas, capacitación adecuada y el respaldo institucional necesario para desempeñar su labor con seguridad y certidumbre.

La Asociación Sindical también reconoció la labor de los controladores mexicanos para mantener el espacio aéreo nacional seguro, ordenado y eficiente, por lo que afirmó que sus peticiones deben ser atendidas.

ASPA respalda protesta de controladores aéreos afiliados a SINACTA (ASPA )

SINACTA advirtió emplazamiento a huelga para el 20 de mayo

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) anunció que presentará un emplazamiento a huelga debido a que el gobierno no ha cumplido con varios acuerdos, entre ellos la contratación de nuevo personal.

“Emplazamos a huelga ante la indiferencia de las autoridades hacendarias. La situación es insostenible. Tenemos 19 controladores sin nombramiento y 30 por ciento de pérdida salarial” Sinacta

El secretario general de SINACTA, José Alfredo Covarrubias, denunció una reducción salarial del 30% y la escasez de plazas oficiales, situación que pone en riesgo la seguridad operacional.

En respuesta, la SINACTA advirtió que el 20 de mayo su representación acudirá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para presentar el emplazamiento a huelga.

Dicho recurso legal tendrá el objetivo de exigir que el Estado les garantice las condiciones óptimas como salarios dignos, capacitación técnica y turnos de trabajo razonables.

SINACTA dice confiar en negociaciones tras suspender la manifestación del 3 de diciembre (Especial)

SINACTA acusa que Hacienda ignoró sus acuerdos

La SINACTA ya había presentado sus peticiones ante la Secretaría de Hacienda, mismas que, denuncia, no han sido atendidas. Los acuerdos establecidos incluían: