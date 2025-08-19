Todo indica que muy pronto los fans podrán encontrar sus Labubu en Walmart, aunque hay que tener cierto cuidado con este anuncio.

Pues hay algo que no se menciona como tal de la llegada de los Labubu a Walmart y que podría decepcionar a más de una persona.

¿Habrá Labubu en Walmart? Este es el anuncio

Sí habrá Labubu en Walmart, esto fue confirmado por la misma tienda a través de un anuncio en Instagram.

En la publicación se muestra que los Labubu llegarán a Walmart de la mano de la distribuidora StockX, la cual cuenta con varios modelos de este coleccionable.

Esto hará que conseguir las figuras sea más fácil, pues de momento la gente tiene que ir o a la tienda en línea de POP Mart o buscar un distribuidor oficial.

Ahora bien, vamos con la mala noticia para algunos. Los coleccionables solo serán distribuidos en Walmart de Estados Unidos, dejando de lado tiendas de México y otros países.

Por lo menos eso parece indicar el anuncio, pues no se menciona que sea algo a nivel mundial, sino solo una iniciativa local para el territorio estadounidense.

Labubu (Pop Mart MX )

¿Por qué no habrá Labubu en Walmart México?

De momento no habrá distribución de Labubu en Walmart México debido a que en nuestro país no existe StockX, que es la que lleva los muñecos a Estados Unidos.

En México, los Labubu son distribuidos por otras compañías; ya sean terceros, la misma POP Mart e incluso hay quienes los importan de manera “no oficial”.

Es por ello que no se puede dar la misma alianza con Walmart México, pues se necesitan otros canales para establecer la línea de distribución a la tienda.

Aunque es posible que en el futuro cercano esto cambie y se integren los Labubu a su catálogo, por lo menos al que está en línea.

Aquí hay que aclarar que hablamos de las figuras grandes y de mayor valor coleccionable, pues los llaveros de Labubu sí están disponibles en Walmart México .

Pero, fuera de esto, no hay más coleccionables de la marca que puedas conseguir en el mencionado supermercado.