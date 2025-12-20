La película de Labubu de Sony avanza bastante bien, pues a unas semanas de su anuncio, ya se tiene al director de la obra; ni más ni menos que Paul King, conocido por su trabajo en Paddington y Wonka.

Paul King será el encargado de traer a la vida una historia alrededor de Labubu, los populares muñecos de China, que fueron una sensación en 2025.

¿Quién es Paul King?

Paul Thomas King es un guionista y director inglés. El cual ha trabajado en televisión, cine y teatro, y se especializa en comedia y musicales.

Paul King en la filmación de Wonka (Warner Bros./IMDb)

¿Qué edad tiene Paul King?

Paul King nació el 29 de julio de 1978, actualmente cuenta con 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Paul King?

Paul King está casado con Eloise Moody, artista que ha desarrollado su carrera en BBC Radio con el programa The Caretakers, entre otras cosas.

¿Qué signo zodiacal es Paul King?

Al haber nacido el 29 de julio, Paul King es del signo de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Paul King?

No hay información pública acerca de hijos o hijas de Paul King y Eloise Moody.

¿Qué estudió Paul King?

Paul King estudió en el St Catharine’s College de Cambridge, la carrera de literatura inglesa, graduándose con honores de primera clase en 1999.

¿En qué ha trabajado Paul King?

Aunque comenzó a trabajar en el 2004, Paul King tiene pocos proyectos en realidad, aunque muy sustanciales; como es el caso de la franquicia de Paddington y la película de Wonka.

Aquí tienes los trabajos más destacados de Paul King:

Bunny and the Bull

Paddington

Paddington 2

Wonka

Paddington in Peru

Television

Garth Marenghi’s Darkplace

The Mighty Boosh

Dogface

Come Fly with Me

Little Crackers

Space Force

'Paddington 2' (StudioCanal)

Paul King será el director de la película de Labubu

El 19 de diciembre de 2025, Sony dio a conocer que Paul King será el director de la película de Labubu.

El anuncio de Paul King como el director de la película de Labubu llega apenas un mes después de que se diera a conocer la producción del filme.

Con la llegada de este director, se espera que la película tenga tintes cómicos; pero al mismo tiempo adorables y familiares, como son los de la franquicia de Paddington y Wonka.

Asimismo, no se descarta que sea un musical, algo en lo que Paul King es especialista.

De momento no hay fecha de estreno para la película de Labubu; pero se espera que llegué en 2027 o 2028.