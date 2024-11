Conoce a los Labubu, los juguetes que parecen ternurines. Te diremos dónde comprarlos y su precio en México.

Por si quieres tener otro hobbie para coleccionar, aquí te presentamos a los Labubu, que en realidad, parecen ser todo lo contrario a los ternurines que son felices y adorables.

Por si no los has conocido, te presentamos a los muñecos Labubu; aquellos juguetes que parecen los Sylvanian Families, pero no lo son.

Te diremos el precio y cómo puedes conseguirlos en México.

Labubu los juguetes que parecen ternurines (Pop Mart MX )

¿Dónde comprar un Labubu original en México? Precio de los juguetes que parecen ternurines

Así como leíste, los Labubu son aparentemente adorables muñecos parecidos a los felices y tiernos ternurines.

Si no los has conocido, te los presentamos y te daremos precios y cómo puedes conseguirlos.

Un Labubu original podrás conseguirlo en POPMART México. Una tienda distribuidora de artículos coleccionables productos enviados directamente desde China.

Actualmente en el sitio web oficial de POPMART México, podrás encontrar 5 modelos Labubu en existencia.

Asimismo, puedes elegir si sólo deseas pedir una caja que contiene un Labubu o puedes pedir 6 cajas con que de igual manera contiene un Labubu cada una.

Aquí te compartimos los precios de los 5 modelos Labubu en existencia y si deseas conseguir de 1 o 6 cajas:

Labubu-Fall in Wind: 930 pesos

Labubu-Tasty Macarons: 1 caja (799 pesos) 6 cajas (4 mil 700 pesos)

Labubu-Have a seat: 1 caja (879 pesos) 6 cajas (5 mil 600 pesos)

Labubu-Halloween: 980 pesos

Labubu-Lazy Yoga: 1 caja (849 pesos) 6 cajas (5 mil 900 pesos)

Los Labubu tienen una altura aproximada de 15 a 17 cm.

Lo que hace perfectos a los Labubu para llevarlos como llavero.

¿Qué son los muñecos Labubu? Los juguetes que parecen ternurines

Los muñecos Labubu son figuras coleccionables conocidos por su diseño peculiar que mezcla lo adorable con lo aterrador.

Estos personajes, que también son afelpados, tienen una sonrisa tierna y macabra con dientes afilados.

Los Labubu son vendidos por la popular empresa china Pop Mart.

Aunque Labubu lleva casi 10 años existiendo, su auge llegó con la dinámica de unboxing sorpresa.

Los Labubu alcanzaron éxito mundial en 2023, cuando integrantes de Blackpink, mostraron su afición por el personaje colocándolo como adorno en sus bolsos de mano.

En Asia, los Labubu tienen mucha popularidad y suelen agotarse en las tiendas en cuestión de minutos.