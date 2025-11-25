Como parte del inicio de la temporada navideña, El Palacio de Hierro abrió su tradicional juguetería, destacando una alianza con Pop Mart, creadora de los Labubus.

Esto significa que gracias a El Palacio de Hierro y su alianza con Pop Mart, ya se pueden adquirir de manera oficial los Labubus originales en México.

Labubu (Pop Mart MX )

Precio de los Labubus originales de Pop Mart y El Palacio de Hierro

De acuerdo con el creador de contenido en TikTok, “rickylafesta”, El Palacio de Hierro tiene una sección dedicada a Pop Mart y los Labubus en su juguetería de este año.

En su recorrido mostró los modelos de Labubus que traen Pop Mart y El Palacio de Hierro, en los siguientes precios:

Llavero Labubu: 719 pesos

Labubu Macaron: 975 pesos

Llavero Labubu (Especial)

Labubu Macaron (Especial)

Señalando que están algo caros comparado con lo que se ofrece en otras opciones, ya sea en la tienda oficial en línea o con otros distribuidores, aunque estos últimos no traen mercancía oficial.

Aún así, recomienda a todos los fans de los Labubus que se den una vuelta para ver si les agrada algo.

Además de recorrer el resto de la juguetería, la cual está bastante surtida y con una instalación muy llamativa.

Aunque no lo menciona, clientes mencionaron que esta juguetería está en la sucursal de Polanco de El Palacio de Hierro.

¿Hasta cuándo estará la alianza de Pop Mart y El Palacio de Hierro con los Labubus?

Algo que no precisó el creador de contenido en su video de TikTok, es hasta cuando estará la alianza de Pop Mart y El Palacio de Hierro con los Labubus.

Si Pop Mart y El Palacio de Hierro tendrán los Labubus de manera perpetua, o solo por un tiempo limitado.

Se sabe que la juguetería estará instalada hasta el 6 de enero de 2026, para aprovechar toda la temporada navideña, así como el Día de Reyes.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de Pop Mart, El Palacio de Hierro y los Labubus.