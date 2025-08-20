La reina del pop, Madonna, celebró su cumpleaños 67 el 16 de agosto en Siena, Italia.

La fiesta incluyó un pastel gigante de Labubu, donde venía escrito el apodo de “Madudu”, siendo el centro de atención de la reunión.

Madonna celebra su cumpleaños 67 con pastel de Labubu inspirado en icónico atuendo

El diseño del pastel de Labubu en el cumpleaños 67 de Madonna, estuvo inspirado en el icónico corsé que usó la cantante en su gira Blond Ambition de 1990.

Madonna en Blonde Ambition, 1990 ( AP PHOTO)

En el enorme pastel rosa se leía “Happy Birthday Madudu” (Feliz cumpleaños Madudu), un apodo que combina su nombre con Labubu y que se convirtió en un detalle que se llevó la atención de los asistentes y sus fans.

El pastel de Labubu no solo fue un hit por su tamaño, sino por el impacto social y cultural que ha tenido este coleccionable, conquistado a celebridades como Blackpink.

Madonna celebra cumpleaños 67 con pastel de Labubu (@madonna / X)

Madonna celebra su cumpleaños 67 en Siena, Italia; así fue el festejo

Madonna celebró su cumpleaños número 67 en una lujosa villa en la Toscana, en Siena, Italia.

La elección del lugar no fue casualidad, pues Madonna quería cumplir su sueño de presenciar el Palio di Siena, una famosa carrera de caballos medieval que se celebra anualmente el 2 de julio y el 16 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños.

De acuerdo a las publicaciones de la cantante en redes sociales, la experiencia fue mágica, con la plaza principal de Siena y la Piazza del Campo, llena de energía, lo que ella describió como inolvidable:

“¡Los sueños se hacen realidad! ¡¡¡Feliz cumpleaños a mí!!!" Madonna

En la fiesta, Madonna estuvo acompañada por su novio, Akeem Morris -de 28 años de edad- y sus hijas:

Lourdes Leon, de 28 años de edad

Mercy James, de 19 años de edad

Gemelas Stella y Estere Mwale, de 12 años de edad

Además del pastel de Labubu, hubo momentos emotivos, como como bailes, fuegos artificiales y comida.