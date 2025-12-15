En diciembre y en quincena: los memes se burlan de Banamex y BBVA.
Los servicios de Banamex y BBVA han registrado fallas, impidiendo a los usuarios realizar todo tipo de operaciones.
Los memes se burlan de Banamex y BBVA por fallas en diciembre y quincena
Hoy lunes 15 de diciembre, Banamex y BBVA presentan problemas.
Desde la 1:30 de la tarde, la plataforma DownDetector comenzó a registrar reportes. Los usuarios han mencionado que hay:
- Dificultad para iniciar sesión
- Dificultad en el uso de la banca móvil
- Fallas al momento de transferir o realizar depósitos
Los problemas en la banca también se presentaron en BanCoppel y Santander.
Además de dificultades en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), generando un caos en la quincena de diciembre.
En especial porque los clientes de la banca no han no han podido realizar transacciones, pagar sus deudas o consultar su app.
Para alivianar las molestia por las fallas de Banamex y BBVA, los usuarios en decidieron publicar memes en redes sociales.
Estos memes se burlan de Banamex y BBVA por registrar fallas en diciembre y quincena
En la red social X (antes Twitter), los memes se están burlando de Banamex y BBVA por sus fallas hoy 15 de diciembre.
Los usuarios dedicaron memes a la banca por no dejarlos realizar operaciones y pagar deudas en la quincena.
Incluso no faltó quien asegurara que Banamex les arruinó el día con sus fallas.
Asimismo, los memes usaron el retiro de John Cena para ejemplificar lo que sucede con los servicios de Banamex.
Algunos usuarios aprovecharon los memes de Banamex y BBVA para pedir que se aplazara la preventa de System of a Down programada para hoy.
Otros memes también sospechan de Banamex porque ya es recurrente que cada quincena presente problemas en sus servicios.