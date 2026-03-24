Netflix prepara el reboot de Si yo tuviera 30 (13 Going on 30), la comedia romántica que marcó a toda una generación en los 2000.

Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, participará ahora como productora ejecutiva, mientras que Emily Bader y Logan Lerman encabezarán el elenco bajo la dirección de Brett Haley.

El proyecto contará con un guion de Hannah Marks y revisiones de Flora Greeson.

Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, se perfila como una de las apuestas más atractivas de Netflix.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner (Revolution Studios)

Reebot de Si yo tuviera 30 tendría a Jennifer Garner en la producción

La película Si yo tuviera 30 (13 Going on 30) definió a toda una generación a principios de los 2000, sin embargo la historia parece no envejecer y ha llegado a las nuevas generaciones.

Es por ello por lo que Netflix puso en marcha el reboot de Si yo tuviera 30, que estaría dirigido por Brett Haley, quien volvería a colaborar con Bader tras el éxito de Gente que conocemos en vacaciones.

Por el momento los detalles del reboot de Si yo tuviera 30 se mantienen en secreto, pero Deadline informó que Haley dirigirá a partir de un guion de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson.

Brett Haley se habría mostrado muy feliz de participar en este proyecto, aunque reconoció que se trata de una enorme responsabilidad.

Esto luego de que reconoció que Si yo tuviera 30 es una película con actuaciones increíbles, pero al mismo tiempo es rara y perfecta, ya que es divertida, emotiva y profundamente humana.

Brett Haley se mostró emocionada de que Jennifer Garner sea parte del proyecto como productora ejecutiva, ya que considera que ella fue parte fundamental del éxito de Si yo tuviera 30.

Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, el reboot de Si yo tuviera 30 se perfila como una de las apuestas más atractivas de Netflix.

¿De qué trata Si yo tuviera 30, película que Netflix planea revivir?

Si yo tuviera 30 se estrenó en 2004 y estuvo dirigida por Gary Winick y protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo.

La historia seguía a Jenna Rink, una adolescente de 13 años cansada de las presiones sociales de la secundaria pide el deseo de tener 30 años.

Gracias a un “polvo mágico” de deseos, despierta al día siguiente convertida en una exitosa editora de una revista de moda en Nueva York.

Además de su historia, varias de las escenas de la película Si yo tuviera 30 se ha convertido en parte de la cultura pop, como la icónica coreografía de “Thriller” de Michael Jackson.