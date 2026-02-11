Netflix prepara un nuevo spin-off de Stranger Things tras el éxito de su quinta temporada y la buena recepción de proyectos derivados como la serie animada y la obra teatral The First Shadow.

La plataforma confirmó que llevará al formato audiovisual esta producción, que narra la infancia y adolescencia de Henry Creel antes de convertirse en Vecna.

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se prevé que el nuevo spin-off de Stranger Things llegue en la segunda mitad de 2026, acompañado de un documental sobre la preparación de la obra.

Netflix confirma otra spin-oof de Stranger Things

Además de Stranger Things: Relatos del 85, Netflix hará un spin-off donde se desarrolla la historia de Henry Creel, antes de convertirse en Vecna.

El portal Collider ha revelado que la obra de teatro spin-off de Stranger Things: The First Shadow será parte de una nueva producción de Netflix.

Stranger Things 5 (Netflix )

Esta obra solo se podía ver en Broadway y Londres, pero ante la instancias de los fans, Netflix producirá un formato audiovisual.

Aparentemente, Netflix firmará la obra teatral Stranger Things: The First Shadow tal cual, sin efectos y con el reparto original.

Stranger Things: The First Shadow relata la infancia y adolescencia de Henry Creel, así como el primer contacto que tiene con el Azotamentes.

Stranger Things: The First Shadow (Especial )

¿Cuándo se estrena Stranger Things: The First Shadow? El spin-off de la serie

La última temporada de Stranger Things dio algunos detalles de la vida de Vecna, pero el spin-off tratará de acabar con las dudas de su fans sobre las diversas etapas de su vida.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno de Stranger Things: The First Shadow.

Pero se sabe que la obra Stranger Things: The First Shadow interrumpió sus actividades del 10 al 14 de febrero para trabajar en las grabaciones del spin-off.

Por lo que Stranger Things: The First Shadow podría llegar en la segunda mitad del 2026.

También puedes ver el documental sobre cómo se preparó la obra, el cual se llama Detrás del telón de Stranger Things: The First Shadow, disponible en Netflix.

Y no es todo, pues Matt y Ross Buffer estarían trabajando en otro proyecto relacionado a Stranger Things, con nuevos personajes y relacionada con la Dimensión X y el Azontamentes.