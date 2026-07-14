El Consejo Europeo aprobó formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre México y la Unión Europea, informa Roberto Velasco.

Vía redes sociales, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el avance del Acuerdo Global Modernizado, que se firmó el pasado mes de mayo.

El siguiente paso es la aprobación por parte del Congreso de la Unión para oficializar la entrada en vigor del acuerdo.

“¡Más buenas noticias para México! Esta mañana el @EUCouncil avaló formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre México y la UE. El siguiente paso del proceso será la aprobación por parte de nuestro Congreso para oficializar la entrada en vigor del Acuerdo Global Modernizado” Roberto Velasco

La consolidación de la asociación estratégica permitirá seguir construyendo un futuro de beneficios compartidos en favor de nuestros pueblos.

Roberto Velasco informa sobre el avance del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europa. (@r_velascoa / X)

¿Qué implica la aprobación del ITA?

Una vez que se oficialice y entre en vigor el Acuerdo Global Modernizado, se acelerará la eliminación de aranceles, se facilitarán las exportaciones y se protegerán las inversiones entre México y la Unión Europea.

Así como se abrirán mercados sin tener que esperar el largo proceso de ratificación legislativa en cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

El pasado 22 de mayo, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea, Claudia Sheinbaum se reunió con líderes europeos.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, fueron recibidos en Palacio Nacional, por la Presidenta de México.

En el encuentro se llevó a cabo la firma del Acuerdo Global con la Unión Europea, hecho que Sheinbaum, de 64 años de edad, describió como “histórico”.

Por su parte, Von der Leyen, de 67 años de edad, indicó que se trataba de uno de los acuerdos más ambiciosos de la Unión Europea.

Afirmó que el objetivo no se basa en generar inversiones y beneficios comerciales para las naciones sino en representar cooperación profunda en derechos humanos.

“Los aranceles sobre los productos agrícolas desaparecerán. También destaca nuestra dedicación a la igualdad, justicia y al empoderamiento de las personas” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

México debe completar el procedimiento legislativo para que el convenio pueda comenzar a operar.