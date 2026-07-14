El embajador de la Unión Europea (UE), Francisco André, destacó que “México es un socio fiable“ para los países europeos.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Francisco André afirmó que la motivación para alcanzar un nuevo acuerdo comercial con la UE, es que México es considerado como “un socio de excelencia“.

El embajador señaló que las buenas relaciones entre la UE y México, permiten ver a nuestro país como un socio importante a futuro.