El Gobierno de México alcanzó un acuerdo con empresarios gasolineros para reducir las comisiones aplicadas en pagos de gasolina y diésel realizados con tarjeta y vales, medida que estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

El anuncio fue realizado durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 27 de abril de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el acuerdo participan diversas instituciones públicas y privadas:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Asociación de Bancos de México

Banco de México

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Aseval, Asociación de Sociedades Emisoras de Vales A.C.

Bajan comisiones en gasolina y diésel: ¿qué cambia?

De acuerdo con Hacienda, la medida reducirá los costos que asumen las estaciones de servicio por aceptar pagos digitales, lo que podría ayudar a contener precios y evitar cargos adicionales para los consumidores.

“¿Qué cambia para la gasolinera? Los acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales” Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Así quedan los descuentos en comisiones para gasolina y diésel

Tras mesas de trabajo con el sector gasolinero, se acordaron los siguientes ajustes:

Tarjeta de débito: 0% de cuota de intercambio. Ahorro promedio de 2.57 pesos; antes se cobraba hasta 0.45%.

Tarjeta de crédito: 0% de cuota de intercambio. Ahorro promedio de 7.45 pesos; antes se cobraba 1.00%.

Valera red abierta: 0% de cuota de intercambio. Ahorro promedio de 2.57 pesos; antes se cobraba 0.45%.

Valera red cerrada: descuento fijo y cuota de intercambio de -1.10 pesos.

El secretario de Hacienda aseguró que esta estrategia también busca amortiguar posibles aumentos en combustibles ante factores internacionales.

“Esta medida va a permitir contener los precios de las gasolinas y, como mencionaba la presidenta, ayudarnos a bajar los precios de la gasolina ante el alza del petróleo por la situación en Medio Oriente” Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Gobierno de Sheinbaum busca reducir uso de efectivo en gasolineras

Además, el Gobierno de Sheinbaum señaló que busca incentivar los pagos digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo en gasolineras del país.

Hasta ahora no se han dado detalles sobre cómo operaría esta medida ni si sería obligatoria en todas las estaciones de servicio.