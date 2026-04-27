En un esfuerzo conjunto entre empresarios gasolineros y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció una reducción en las comisiones por pago de gasolina y diésel con tarjeta bancaria y vales, medida que busca impactar en el precio final de los combustibles.

A partir del 1 de mayo de 2026 entrará en vigor este acuerdo, informó la presidenta de México durante la conferencia mañanera de este lunes 27 de abril.

“Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que pagan con vales” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Baja de comisiones en gasolina y diésel estará vigente hasta octubre de 2026

La mandataria detalló que el acuerdo aplicará del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, periodo en el que disminuirán los costos por operaciones pagadas con tarjetas de crédito, débito y vales.

En este convenio participaron empresarios gasolineros y diversas instituciones públicas y privadas:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Asociación de Bancos de México

Banco de México

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Aseval Asociación de Sociedades Emisoras de Vales A.C.

Sheinbaum explica por qué bajarán las comisiones de gasolina

La presidenta explicó que reducir estos cobros permitirá contener aún más el precio de la gasolina y el diésel.

“¿Por qué es importante esto? Porque al disminuir las comisiones va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También señaló que la medida podría beneficiar indirectamente a consumidores y empresas, ya que menores costos de combustible pueden reflejarse en transporte y mercancías.

El objetivo, añadió, es fortalecer la estabilidad económica de las familias mexicanas frente al gasto energético.

Así funcionará la reducción de comisiones en gasolineras

El Gobierno de México indicó que hasta 47.4% de las compras de combustibles se realizan en efectivo, mientras que los pagos con tarjeta o vales generan comisiones para las estaciones de servicio, costos que en parte terminan trasladándose al consumidor.

Además, se tomó en cuenta la volatilidad internacional en los precios del petróleo.

Los tres acuerdos simultáneos anunciados fueron: