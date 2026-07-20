La fusión entre Paramount y Warner Bros. ha quedado suspendida temporalmente tras una orden de una juez a solicitud de una coalición de 12 fiscales generales estatales que alegan que la compra violaría la ley federal antimonopolio.

Araceli Martínez-Olguín, jueza del Distrito Norte de California

Dicha suspensión, llega luego de que la coalición, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda para bloquear la fusión argumentando la “extinción de la competencia” en Hollywood.

“La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento provocaría precios más altos, menor calidad y menos contenido de cine y televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básico y, en última instancia, a las audiencias en cada sofá y en cada asiento de cine en Estados Unidos”. Rob Bonta, Fiscal General de California

Suspensión de fusión entre Paramount y Warner Bros. podría alargarse casi un mes

Ante la suspensión de la juez Araceli Martínez-Olguin a la fusión entre Paramount y Warner Bros. se otorgó una restricción de 14 días, después del 22 de julio cuando ambas partes presenten sus argumentos para el cierre de la transición.

Sin embargo, esta suspensión de fusión entre Paramount y Warner Bros. podría alargarse casi un mes, pues esta tendría una extensión de 28 días, debido a que la jueza también convocó una audiencia sobre la orden judicial preliminar para el 3 de agosto, aunque también podría levantarse.

Warner Bros. y Paramount (Eduardo Díaz)

Paramount lamenta suspensión de fusión Warner Bros

La empresa Paramount lamentó la suspensión de la fusión Warner Bros. calificando la decisión de la demanda de los estados como “equivocada tanto en los hechos como en el derecho”.

Asimismo, Paramount sostuvo que la fusión con Warner Bros. fortalecerá la competencia frente a rivales del entretenimiento más grandes, negando los argumentos de sus demandantes sobre monopolio.